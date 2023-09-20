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Приватизация госимущества принесла в бюджет за год почти 4 миллиарда, – ФГИУ

10:27, 20 сентября 2023
За средства, поступившие в бюджет, можно приобрести, например, 30 Хаймарсов или 670 бронированных военных автомобилей MRAP.
Приватизация госимущества принесла в бюджет за год почти 4 миллиарда, – ФГИУ
Фото: hubs.ua
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С момента возобновления приватизации год назад Фонд государственного имущества привлек в бюджет 3,98 млрд. грн. Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

Отмечается, что за последний год от приватизации поступило в бюджет 3,98 млрд. гривен.

При этом средний рост стоимости активов на аукционах - в три раза, за актив в среднем соревновались 4,5 участника.

«Делимся ключевыми результатами приватизации за последний год:

  • +3,98 млрд гривен поступило в бюджет
  • 430+ украинских предпринимателей вложили средства в государственные активы
  • х3 – средний рост стоимости активов на аукционах
  • 4,5 участника в среднем соревнуются за актив
  • 960 млн грн – долги перед работниками и бюджетом, которые погасят новые собственники активов

Продажа убыточных государственных активов – возможность создания нового бизнеса, возврат годами накопленных долгов и дополнительные инвестиции для поддержки Сил обороны», — добавили в ФГИУ.

Отмечается, что за средства, поступившие в бюджет, можно приобрести, например, 30 Хаймарсов или 670 бронированных военных автомобилей MRAP.

«В этом году ФГИУ впервые продал торфяное предприятие – Ривнеторф – за 205 млн гривен и морской порт – Усть-Дунайск – за 201 млн гривен. Также близится к завершению продажа спиртзаводов.

Впереди – продажа санкционных активов и крупная приватизация. Это позволит получить еще больше средств для поддержки сил обороны и привлечь международные инвестиции», - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Фонд госимущества открыл данные об операциях с арестованными активами россиян и коллаборантов.

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