Фонд держмайна відкрив дані про операції з арештованими активами росіян і колаборантів

В реєстрі вже розміщені 136 санкційних активів.

Колаж: sud.ua

Фонд державного майна запустив сайт із переліком усіх заарештованих активів росіян та колаборантів, які передані до управління Фонду. Про це повідомляє ФДМУ.

У реєстрі вже розміщено 136 санкційних активів. Серед них майно Михайла Шелкова, Володимира Євтушенкова, Аркадія Ротенберга, Володимира Сальдо, Сергія Цекова, президента-втікача Віктора Януковича тощо.

Надалі арештоване майно буде виставлене на приватизацію чи оренду через систему Prozorro.продажі, де кожен охочий у режимі реального часу зможе стежити за перебігом аукціону.

«Мета — інформування української громадськості та іноземних партнерів про стан справ з усіма конфіскованими активами, які перебувають в управлінні Фонду. Важливо, аби кожен у кілька кліків міг дізнатися все про арештоване майно колаборантів або російських олігархів, яке в подальшому може принести прибуток державі», — наголосив перший заступник голови Фонду держмайна Денис Шугалій.

ФДМ очікує на передання у своє управління ще 500 арештованих активів росіян і колаборантів.

Ознайомитись зі списком можна за посиланням.

Раніше ми писали, що до 2025 року Фонд держмайна ліквідує понад 1 200 збиткових підприємств.

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