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Документи можна подати з 19 вересня по 18 жовтня 2023 року.

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Європейські стандарти зобов’язують Україну як державу-члена Ради Європи гарантувати захист статусу прокурора законом як нормативним актом того самого рівня, що гарантує захист статусу судді, щоб забезпечити умови для дієвого правосуддя відповідно до вимог правовладдя.

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Стало відомо, на яку кількість нових суддів розрахований Держбюджет на 2024 рік

Мінфін розрахував Бюджет, виходячи з того, що у 2024 році буде призначено 400 нових суддів, а ВККС оголосила конкурс на майже 1100 вакансій.

  1. В Україні

Привласнила гроші трьох сімей загиблих військовослужбовців: про підозру повідомили експосадовиці банку

12:20, 18 вересня 2023
На Хмельниччині експосадовиця банку привласнила понад 5,5 млн гривень виплат членів сімей загиблих військових.
Привласнила гроші трьох сімей загиблих військовослужбовців: про підозру повідомили експосадовиці банку
Джерело фото: vn.20minut.ua
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Колишній виконувачці обов’язків керівника банку Хмельницької області пред'явлено підозру у заволодінні чужим майном, – повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, жінка користувалася довірою родичів загиблих військовослужбовців Збройних Сил України, які отримували компенсацію від держави. Вона пропонувала відкрити депозитний рахунок для отримання відсотків або обміняти національну валюту на долари США.

Однак слідство встановило, що жодних грошових операцій не відбувалося, а підозрювана незаконно привласнювала гроші потерпілих. Наразі відомо про трьох потерпілих, загальна сума збитків становить понад 5,5 мільйонів гривень.

Підозрювана перебуває під вартою з можливістю внесення застави. Справа знаходиться у процесі слідчих дій.

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