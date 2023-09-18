Привласнила гроші трьох сімей загиблих військовослужбовців: про підозру повідомили експосадовиці банку

На Хмельниччині експосадовиця банку привласнила понад 5,5 млн гривень виплат членів сімей загиблих військових.

Джерело фото: vn.20minut.ua

Колишній виконувачці обов’язків керівника банку Хмельницької області пред'явлено підозру у заволодінні чужим майном, – повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, жінка користувалася довірою родичів загиблих військовослужбовців Збройних Сил України, які отримували компенсацію від держави. Вона пропонувала відкрити депозитний рахунок для отримання відсотків або обміняти національну валюту на долари США.

Однак слідство встановило, що жодних грошових операцій не відбувалося, а підозрювана незаконно привласнювала гроші потерпілих. Наразі відомо про трьох потерпілих, загальна сума збитків становить понад 5,5 мільйонів гривень.

Підозрювана перебуває під вартою з можливістю внесення застави. Справа знаходиться у процесі слідчих дій.

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