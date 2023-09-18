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Совет судей объявил конкурс на должности двух судей Конституционного Суда

Документы можно подать с 19 сентября по 18 октября 2023 года.

Государство должно обеспечить защиту гарантий независимости прокуроров подобно тому, как это сделано для судей, - Решение КСУ

Европейские стандарты обязывают Украину как государство-член Совета Европы гарантировать защиту статуса прокурора законом как нормативным актом того же уровня, что гарантирует защиту статуса судьи, чтобы обеспечить условия для действенного правосудия в соответствии с требованиями правовластия.

Бюджетных средств в 2024 году хватит всего на 400 новых судей, – проект Бюджета

Минфин отказал Высшему совету правосудия в предложениях об увеличении финансирования: хватит на фактическое количество судей плюс 400 новых.

ГБР добавили в список органов, где не будут уменьшать прожиточный минимум для расчета оклада

Должностные оклады НАПК, НАБУ и следователей ГБР не будут ограничивать уменьшенным прожиточным минимумом.

Стало известно, на какое количество новых судей рассчитан Госбюджет на 2024 год

Минфин рассчитал Бюджет, исходя из того, что в 2024 году будет назначено 400 новых судей, а ВККС огласила конкурс на почти 1100 вакансий.

  1. В Украине

Присвоила деньги трех семей погибших военнослужащих: о подозрении сообщили экс-главе банка

12:20, 18 сентября 2023
В Хмельницкой области экс-чиновница банка присвоила более 5,5 млн гривен выплат членов семей погибших военных.
Присвоила деньги трех семей погибших военнослужащих: о подозрении сообщили экс-главе банка
Источник фото: vn.20minut.ua
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Бывшей исполняющей обязанности руководителя банка Хмельницкой области предъявлено подозрение в завладении чужим имуществом, – сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, женщина пользовалась доверием родственников погибших военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые получали компенсацию от государства. Она предлагала открыть депозитный счет для получения процентов или обменять национальную валюту на доллары США.

Однако следствие установило, что никаких денежных операций не происходило, а подозреваемая незаконно присваивала деньги потерпевших. Сейчас известно о трех пострадавших, общая сумма ущерба составляет более 5,5 миллионов гривен.

Подозреваемая находится под стражей с возможностью внесения залога. Дело находится в процессе следственных действий.

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