Присвоила деньги трех семей погибших военнослужащих: о подозрении сообщили экс-главе банка

В Хмельницкой области экс-чиновница банка присвоила более 5,5 млн гривен выплат членов семей погибших военных.

Источник фото: vn.20minut.ua

Бывшей исполняющей обязанности руководителя банка Хмельницкой области предъявлено подозрение в завладении чужим имуществом, – сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, женщина пользовалась доверием родственников погибших военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые получали компенсацию от государства. Она предлагала открыть депозитный счет для получения процентов или обменять национальную валюту на доллары США.

Однако следствие установило, что никаких денежных операций не происходило, а подозреваемая незаконно присваивала деньги потерпевших. Сейчас известно о трех пострадавших, общая сумма ущерба составляет более 5,5 миллионов гривен.

Подозреваемая находится под стражей с возможностью внесения залога. Дело находится в процессе следственных действий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.