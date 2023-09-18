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Фонд госимущества открыл данные об операциях с арестованными активами россиян и коллаборантов

12:38, 18 сентября 2023
В реестре уже размещено 136 санкционных активов.
Фонд госимущества открыл данные об операциях с арестованными активами россиян и коллаборантов
Коллаж: sud.ua
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Фонд государственного имущества запустил сайт с перечнем всех арестованных активов россиян и коллаборантов, переданных в управление Фонда. Об этом сообщает ФГИУ.

В реестре уже размещено 136 санкционных активов. Среди них имущество Михаила Шелкова, Владимира Евтушенкова, Аркадия Ротенберга, Владимира Сальдо, Сергея Цекова, беглого президента Виктора Януковича и тому подобное.

В дальнейшем арестованное имущество будет выставлено на приватизацию или аренду через систему Prozorro.продажи, где каждый желающий в режиме реального времени сможет следить за ходом аукциона.

«Цель — информирование украинской общественности и иностранных партнеров о положении дел со всеми конфискованными активами, находящимися в управлении Фонда. Важно, чтобы каждый в несколько кликов мог узнать все об арестованном имуществе коллаборантов или российских олигархов, которое в дальнейшем может принести прибыль государству», — подчеркнул первый заместитель председателя Фонда госимущества Денис Шугалий.

ФГИ ожидает передачи в свое управление еще 500 арестованных активов россиян и коллаборантов.

Ознакомиться со списком можно по ссылке.

Ранее мы писали, что к 2025 году Фонд госимущества ликвидирует более 1200 убыточных предприятий.

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