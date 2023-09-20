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Бажання засудженого піти на війну без документу про зарахування до лав ЗСУ не є підставою звільнення від відбування покарання: огляд практики ККС ВС

09:35, 20 вересня 2023
В огляді відображено найважливіші правові позиції та висновки з кримінального і кримінального процесуального права, що містяться в постановах Касаційного кримінального суду у складі ВС.
Бажання засудженого піти на війну без документу про зарахування до лав ЗСУ не є підставою звільнення від відбування покарання: огляд практики ККС ВС
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Верховний Суд опублікував огляд актуальної судової практики Касаційного кримінального суду в складі ВС за серпень 2023 року.

В огляді відображено найважливіші правові позиції та висновки з кримінального і кримінального процесуального права, що містяться в постановах Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, ухвалених у серпні 2023 року, які матимуть значення для формування єдності судової практики. Серед цих висновків слід виокремити такі.

У сфері кримінального права:

– встановлено, що саме по собі бажання засудженого брати участь у воєнних діях з оборони України під час дії воєнного стану без документального підтвердження його зарахування до лав Збройних Сил України чи інших військових формувань не є підставою звільнення засудженого від відбування покарання з випробуванням;

– акцентовано на тому, що якщо засуджений вчинив продовжуване кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 176 КК України, то під час кваліфікації враховується загальна сума кількісних показників, пов'язаних із кожним діянням, вчиненим особою, що утворюють це одиничне кримінальне правопорушення.

У сфері кримінального процесуального права:

– констатовано, що експерти під час проведення експертизи можуть проводити ситуаційне моделювання за умови, що вони керувалися вихідними даними, наданими слідчим, та за результатами експертизи дали відповіді лише на ті запитання, що поставив їм слідчий, а таке ситуаційне моделювання не є слідчим експериментом;

– зазначено, що суд касаційної інстанції не може скасувати судове рішення, оскаржене засудженим, якщо при новому розгляді провадження це може потягти погіршення його становища.

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