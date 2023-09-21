У США родина подала до суду на Google: стверджують, що їхній родич загинув через неактуальні карти

Зазначається, що на маршруті Google Maps був зруйнований міст, поблизу якого водій потонув.

У Сполучених Штатах Америки сім’я подала до суду на Google. Вони стверджують, що їхній родич потонув через те, що компанія не оновила свої карти. Про це пише BBC.

Зазначається, що американець Філіп Пакссон загинув у вересні 2022 року після спроби проїхати через міст, який упав ще 9 років тому. Чоловік їхав додому з вечірки на честь дня народження доньки.

«Незнайомий з місцевими дорогами, він покладався на карти Google, сподіваючись, що вони безпечно скерують його додому до дружини та доньок», — заявили адвокати родини. Але на маршруті Google Maps був зруйнований міст, поблизу якого водій потонув.

Згідно з позовом, місцеві мешканці неодноразово зверталися до Google, щоб вони оновили онлайн-карти після обвалу мосту в 2013 році.

Представник Google заявив, що компанія розглядає звинувачення.

«Ми глибоко співчуваємо родині Пакссон», — сказав представник Google.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.