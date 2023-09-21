В США семья подала в суд на Google: утверждают, что их родственник погиб из-за неактуальных карт

Отмечается, что на маршруте Google Maps был разрушен мост, возле которого водитель утонул.

В Соединенных Штатах Америки семья подала в суд на Google. Они утверждают, что их родственник утонул из-за того, что компания не обновила свои карты. Об этом пишет BBC.

Отмечается, что американец Филипп Пакссон погиб в сентябре 2022 года после попытки проехать через упавший еще 9 лет назад мост. Муж ехал домой с вечеринки в честь дня рождения дочери.

«Незнакомый с местными дорогами он полагался на карты Google, надеясь, что они безопасно направят его домой к жене и дочерям», — заявили адвокаты семьи. Но на маршруте Google Maps был разрушен мост, у которого водитель утонул.

Согласно иску, местные жители неоднократно обращались к Google, чтобы они обновили онлайн-карты после обвала моста в 2013 году.

Представитель Google заявил, что компания рассматривает обвинения.

«Мы глубоко сочувствуем семье Пакссон», - сказал представитель Google.

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