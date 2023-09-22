Декларации за 2021-2022 годы следует подать до 31 января 2024 года, — НАПК

До 31 января декларанты должны подать декларации за отчетные периоды 2021-2022 годов, в том числе на проведение спецпроверок, кроме тех лиц, которые подали их добровольно ранее.

Национальное агентство по предотвращению коррупции приветствует принятие Закона о возобновлении электронного декларирования и призывает нардепов инициировать изменения. Об этом сообщает НАПК.

Декларации за 2021-2022 годы следует подать до 31 января следующего года.

«НАПК готово к восстановлению декларирования и обеспечит открытый круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, не позднее 60 дней со дня вступления в силу Закона с учетом предохранителей безопасности», — говорится в сообщении.

В течение месяца со дня вступления в силу Закона НАПК обеспечит приведение своих актов, разъяснений, методических рекомендаций и т.д. в соответствие с новыми нормами, в том числе в части отбора деклараций для проведения их полной проверки и порядка проведения таких проверок.

Так, кампания декларирования за 2021-2022 годы продлится до 31 января 2024 года. К указанной дате декларанты должны подать декларации за отчетные периоды 2021-2022 годов, в том числе на проведение спецпроверок, кроме тех лиц, которые подали их добровольно ранее.

Законом также предусмотрено, что те лица, которые во время действия военного положения до вступления в силу Закона уже подали декларации за 2021-2022 годы, имеют право подать исправленные декларации за эти периоды. Для этого в течение 14 дней со дня вступления в силу Закона им необходимо будет письменно обратиться в НАПК с просьбой обеспечить возможность подать исправленную декларацию. После чего указанные субъекты декларирования смогут в течение 30 календарных дней (отсчет начинается со дня, следующего за днем получения НАПК соответствующего обращения субъекта декларирования) подать исправленные декларации за эти периоды.

С восстановлением декларирования запускаются и механизмы финансового контроля. С помощью логического и арифметического контроля будет рассчитан показатель рейтинга риска каждой декларации. Проверки деклараций будут производиться постепенно после их подачи с учетом оценки рисков.

«В то же время, проработав положения уже принятого Закона, НАПК обращает внимание на те риски, которые все еще остаются в положениях принятого документа. Для их устранения НАПК предложило изменения в Закон Украины «О предотвращении коррупции», которые позволят усовершенствовать антикоррупционные механизмы и обеспечат правовую определенность законодательных норм.

Обращаемся к народным депутатам Украины с призывом использовать свое право законодательной инициативы и представить соответствующие изменения в Закон Украины "О предотвращении коррупции". Именно инициативность законодателей сократит время на урегулирование этих рисков, поскольку представление таких изменений от НАПК, по регламенту согласительных процедур Кабинета Министров Украины, может занять несколько месяцев.

Отдельно обращаем внимание, что публичность данных есть признак демократического цивилизованного мира, в котором они трактуются как проявление добродетели публичных служащих. Использование этих данных оккупантом может поставить под угрозу безопасность членов семей декларантов, находящихся на временно оккупированных территориях. Рекомендуем декларантам и членам их семей из оккупированных с 24.02.2022 территорий, открытие деклараций которых может представлять для них опасность, выехать на подконтрольную Украине территорию как можно быстрее», — отметили в Агентстве.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в целом с учетом предложений Президента Владимира Зеленского закон о возобновлении электронного декларирования и открытии деклараций должностных лиц.

Однако граждане не будут иметь доступ ко всем документам должностных лиц. Декларации военнослужащих, деятельность которых связана с непосредственной опасностью для жизни и здоровья, будут закрытыми.

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