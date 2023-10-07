Ізраїль у стані війни, ХАМАС заплатить безпрецедентну ціну, — Нетаньяху

Прем'єр-міністр Ізраїлю наказав провести широку мобілізацію і очистити населені пункти від терористів.

Фото: Reuters

Як відомо, по Ізраїлю раптово було завдано масованого ракетного удару з боку Сектора Газа. У відповідь Ізраїль ухвалив рішення про початок контртерористичної операції в Секторі Гази "Залізні мечі".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху у зверненні повідомив, що його країна знаходиться у стані війни, а бойовики ХАМАС заплатять безпрецедентну ціну.

«Громадяни Ізраїлю, ми у стані війни. І ми переможемо. Ворог заплатить ціну, якої він ніколи раніше не знав», - наголосив прем'єр-міністр країни.

За словами Нетаньягу, він доручив «очистити населені пункти від терористів, які туди проникли».

«Водночас я наказав провести широку мобілізацію резерву», - заявив він.

Зазначається, що кількість постраждалих від атаки ХАМАС в Ізраїлі сягнула вже 300 осіб, багато загиблих.

Видання Reuters публікує фото кривавих подій в Ізраїлі.

Нагадаємо, що армія оборони Їзраїлю оголосила "стан готовності до війни" після масованого обстрілу.

Потім стало відомо, що Ізраїль втратив контроль над однією зі своїх баз, бойовики розстрілюють цивільні автівки, а в країни оголошено збір резервістів.

В радіусі 80 кілометрів від Сектора Газа оголошено надзвичайну ситуацію.

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