Армія Ізраїлю оголосила про початок контртерористичної операції у Секторі Гази

Оголошено контртерористичну операцію «Залізні мечі», військові розраховують залучити до неї десятки тисяч солдатів.

Фото: AP Photo / Tsafrir Abayov

Через раптовий напад бойовиків ХАМАС у Ізраїлі ухвалили рішення про початок контртерористичної операції в Секторі Гази. Вона має назву "Залізні мечі". Про це інформує пресслужба ЦАХАЛу.

Представник ЦАХАЛу Даніель Хагарі повідомив, що військові розраховують залучити до неї десятки тисяч солдатів.

Зазначається, що винищувачі вже завдають ударів по об'єктах, що належать терористичному угрупуванню ХАМАС у Секторі Гази.

В ізраїльській армії також підтвердили проникнення членів ХАМАСу на територію країни. За словами Хагарі, зараз існує щонайменше сім місць бойових дій між ХАМАС та військами ЦАХАЛ.

Наразі відомо, що сирени повітряної тривоги звучать практично по всій території Ізраїлю.

Нагадаємо, що армія оборони Їзраїлю оголосила "стан готовності до війни" після масованого обстрілу.

Потім стало відомо, що Ізраїль втратив контроль над однією зі своїх баз, бойовики розстрілюють цивільні автівки, а в країни оголошено збір резервістів.

В радіусі 80 кілометрів від Сектора Газа оголошено надзвичайну ситуацію. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що рух ХАМАС оголосив війну його країні.

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