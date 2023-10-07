США готують новий пакет військової допомоги Україні на $200 млн, — Reuters

Як повідомляється, на засіданні «Рамштайн-16» стане відомо, що увійде до пакету допомоги.

Наступного тижня адміністрація президента США Джо Байдена ймовірно оголосить про новий пакет військової допомоги для України на суму близько 200 мільйонів доларів. Про це пише видання Reuters.

Склад наступного пакету військової допомоги поки формується. Планується, що він буде оголошений в Брюсселі в середу на 16-му засіданні у форматі "Рамштайн".

Видання пише, що очікувана вартість нового пакету складе близько 200 мільйонів доларів і може включати аналогічні боєприпаси і бронетехніку, які були в останніх пакетах допомоги.

Раніше повідомлялся, що Сполучені Штати мають варіанти для фінансування військової допомоги Україні.

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