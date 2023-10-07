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Інфляція в Україні сповільнилася: у НБУ повідомили, що відбувається в економіці та фінансовому секторі

12:49, 7 жовтня 2023
Доходи держбюджету збільшилися за рахунок податкових надходжень та власних надходжень бюджетних установ.
Інфляція в Україні сповільнилася: у НБУ повідомили, що відбувається в економіці та фінансовому секторі
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Національний банк проаналізував економічні результати серпня-вересня у свіжому Макроекономічному та монетарному огляді. 

Споживча інфляція стрімко сповільнювалася (до 8,6% у серпні), зокрема завдяки розширенню пропозиції продуктів харчування. Фундаментальний інфляційний тиск теж послаблювався під впливом поліпшення очікувань на тлі збереження курсової стійкості. За оцінками НБУ, у вересні інфляція надалі знижувалася завдяки дії тих самих чинників.

Економічну активність у вересні підтримали кілька чинників: 

  • Вищі, ніж торік, врожаї та активніші роботи з їх збору, перевезення та переробки,
  • Реалізація інфраструктурних проєктів, значною мірою за рахунок бюджетних коштів (розбудова експортної логістики, зберігальних агропотужностей, будівництво доріг і залізничної інфраструктури, запуск програм відновлення житла).
  • Подальше пожвавлення споживчого попиту.

Ситуація на ринку праці поступово поліпшується: зростання попиту на працівників на тлі економічного відновлення сприяє поступовому збільшенню зайнятості та трудових доходів населення. Доходи населення підтримують також соціальні виплати та виплати військовослужбовцям.

Доходи державного бюджету збільшилися за рахунок податкових надходжень та власних надходжень бюджетних установ. Проте високими темпами зростають і видатки —пріоритетом залишалися сфера оборони і безпеки та соціальне забезпечення.

Частка строкових вкладів у загальному обсязі гривневих депозитів фізичних осіб надалі збільшується. Дохідність гривневих активів залишається привабливою, навіть за номінального зниження ставок.

Поточний середній рівень за гривневими депозитами перевищує 14%, а після вирахування податку – понад 11%. Це дає змогу покривати очікувану інфляцію.

Розширення дефіциту торгівлі товарами в серпні пригальмувало завдяки нарощуванню поставок нового врожаю, попри припинення функціонування "зернового коридору".

Водночас через зміщення графіка надходжень грантів від США дефіцит поточного рахунку розширився.

Як наслідок, міжнародні резерви станом на кінець серпня дещо знизилися, однак і надалі перебували на одному з найвищих в історії рівнів – більше 40 млрд дол.

Далі можна детально ознайомитись з оглядом НБУ. 

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