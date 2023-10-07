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Міжнародні резерви у вересні знизилися до $39,7 мільярда, — Нацбанк

12:31, 7 жовтня 2023
У відомстві пояснили, що у вересні міжнародні резерви знизилися на 1,7% внаслідок інтервенцій НБУ з продажу валюти для покриття різниці між попитом та пропозицією на валютному ринку України та боргових виплат країни в іноземній валюті.
Міжнародні резерви у вересні знизилися до $39,7 мільярда, — Нацбанк
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Міжнародні резерви України станом на 1 жовтня 2023 року становили 39,708 млрд дол. США, що на 1,7% менше попереднього місяця, повідомляє Національний банк.

"Станом на 1 жовтня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 39 708,2 млн дол. США. У вересні вони знизилися на 1,7% внаслідок інтервенцій НБУ з продажу валюти для покриття різниці між попитом та пропозицією на валютному ринку України та боргових виплат країни в іноземній валюті, які значною мірою були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів", - йдеться в повідомленні.

Загалом, упродовж вересня 2023 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників, зазначили у НБУ. 

По-перше, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу. На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 3 328,9 млн дол. США.

Уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 465,3 млн дол. США, з яких 388,9 млн дол. США – за обслуговування та погашення валютних ОВДП, 51,1 млн дол. США – боргу перед Світовим банком, решта – боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 882,1 млн дол. США.

По-друге, на динаміку міжнародних резервів у вересні впливали операції Нацбанку на валютному ринку України. У вересні 2023 року Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 2 692,1 млн дол. США та викупив до резервів – 0,7 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця становив 2 691,4 млн дол. США.

По-третє, на динаміку резервів вплинула і переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У вересні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на 12,9 млн дол. США.

Нагадаємо, що Нацбанк послабив довідковий курс гривні до 36,60 грн за долар

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