Як регулюватиметься штучний інтелект в Україні: Мінцифра презентувала дорожню карту

Зазначається, що завдяки розробленому підходу до регулювання ШІ український бізнес стане більш конкурентоспроможними й отримає доступ до глобальних ринків, а держава зможе інтегруватися до ЄС.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що розроблено дорожню карту регулювання штучного інтелекту в Україні.

Зазначається, до дорожня карта з регулювання штучного інтелекту допоможе українським компаніям підготуватися до ухвалення закону-аналога AI Act Європейського Союзу, а громадянам — навчитися захищати себе від ризиків ШІ.

У Мінцифри підкреслили, що завдяки розробленому підходу до регулювання штучного інтелекту український бізнес стане більш конкурентоспроможними й отримає доступ до глобальних ринків, а держава зможе інтегруватися до ЄС.

«Україна має очолити тренд ШІ у світі. Розуміти, що відбувається, швидко реагувати та мати власну стратегію. Неможливо говорити про цифрову державу, якщо ми не формуємо прогресивну політику в напрямі штучного інтелекту та адженду для світу. Вже сьогодні в Україні ШІ активно використовують у різних напрямах. Особливо важливе використання штучного інтелекту у сфері військових технологій. Він допомагає фіксувати переміщення техніки та особового складу окупантів, збивати ворожі ракети, ефективніше наводити БПЛА на цілі тощо. Робота над нормативним полем для ШІ важлива для розвитку країни та дасть нам змогу рухатися швидше в цьому напрямі», — зазначив Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, — сказав Федоров.

В основі впровадження регулювання штучного інтелекту лежить bottom-up підхід, який передбачає рух від меншого до більшого: спочатку ми надамо бізнесу інструменти для підготовки до майбутніх вимог, а після цього буде ухвалено закон.

Реалізація підходу містить два етапи.

"Під час першого — надаємо бізнесу інструменти для підготовки до майбутнього регулювання ШІ. Від оцінки впливу технології на права людини — до підписання добровільних кодексів поведінки. Також опублікуємо рекомендації та Білу книгу для відповідей на запитання про те, що робити просто зараз і на що очікувати в майбутньому. Другий етап — ухвалення закону, аналогічного до європейського AI Аct. Це дасть змогу створити ідентичні правові режими з ЄС у сфері ШІ, спростити співпрацю з європейськими партнерами та залучити інвестиції", - розповів Федоров.

У розробці дорожньої карти брав участь профільний бізнес, науковці та освітяни з експертного комітету зі ШІ при Міністерстві.

Далі можна ознайомитись з картою.

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