Кенгуру-гітарист та видра-балерина: показали номінантів найкумедніших фото дикої природи- 2023

Переможці конкурсу будуть оголошені 23 листопада.

Фото: Otter Kwek/сomedywildlifephoto

Команда фотоконкурсу Comedy Wildlife Photography Awards опублікувала найкращі та найкумедніші світлини дикої природи, які збирала у різних куточках світу протягом року.

У шорт-ліст потрапила 41 фотографія кумедних тварин, серед яких кенгуру-гітарист, видра-балерина, лисиця з "сигарою" та інші.

Фотографи-номінанти змагаються за винагороду в розмірі 500 фунтів стерлінгів. Переможці конкурсу будуть оголошені 23 листопада.

Ми виділили кілька найкумедніші фото тварин від фіналістів конкурсу.

Фото: comedywildlifephoto

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