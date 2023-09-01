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  1. В Україні

Буданов спрогнозував спробу реваншу рф після перемоги України і повідомив, чи можливий ядерний удар: головні заяви

12:44, 1 вересня 2023
За словами керівника ГУР, рф готується мобілізувати восени 450 тисяч осіб.
Буданов спрогнозував спробу реваншу рф після перемоги України і повідомив, чи можливий ядерний удар: головні заяви
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Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов припускає, що навіть після перемоги України через певний час у рф захочуть взяти реванш. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Мосейчук.

За прогнозами Буданова, для відновлення у військовому аспекті рф потрібно близько 10 років.

"Якраз 10 років це нормальний період для того, щоб все це переосмислити. Ну і заново почати реванш готувати. У нас точно будуть 10 років і якщо вдасться іншими шляхами після перемоги України, скажімо так, впливати на ті території, які будуть створені, можливо, у нас буде набагато більше, але мінімально 10 років у нас буде", – каже керівник ГУР.

За словами керівника ГУР, рф розглядає варіант мобілізувати восени 450 тисяч осіб, але цього не варто сильно боятися.

"Вони не наважилися на це взимку. Розглядають зараз варіант оголосити восени мобілізацію, мобілізувати додатково 450 тисяч осіб. Цього не слід так сильно боятися", - наголосив Буданов.

Також Буданов повідомив, що днями рф доправила до Білорусі перші ядерні боєголовки, але використати їх не вийде. Зв його словами, це "засіб стримування і підвищення ставок".

 "Це засіб ядерного стримування і засіб підвищення ставок. До речі, щодо ядерної зброї Білорусі, буквально кілька днів тому перші боєголовки були доставлені. До того проводились масштабні тренування з ядерними імітаторами", - сказав він.

Крім цього, Буданов наголосив, що Китай постачає росії дрони і чіпи, але це "товари подвійного призначення". Він зазначив, що важке озброєння вони поставляти не наважаться.

Ще Буданов розповів, що бомбардувальники і ракети, які завдають по Україні ударів, це часто саме ті, які Україна у свій час віддала рф.

Нагадаємо, що глава розвідки Буданов утримався від прямої відповіді на питання щодо можливих переговорів з росією.

Ще він назвав головну помилку Путіна у війні з Україною. 

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