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  1. В Україні

ВЛК можна пройти вже у 819 цивільних медзакладах – МОЗ

16:36, 1 вересня 2023
В МОЗ розповіли, що вже зроблено для вдосконалення ВЛК.
ВЛК можна пройти вже у 819 цивільних медзакладах – МОЗ
Джерело фото: oda.zht.gov.ua
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Тепер огляд ВЛК може здійснюється і в цивільних закладах лікування. Це дозволило збільшити кількість ВЛК фактично вдвічі – залучено 819 цивільних медзакладів, 335 із них – для огляду діючих військовослужбовців.

В МОЗ розповіли, що вже зроблено для вдосконалення ВЛК:

  • Розвантажено ВЛК та розширено їх пропускну спроможність

Тепер огляд ВЛК може здійснюється і в цивільних закладах лікування.

  • Змінено підход до медичного обстеження військовозобов’язаних

Відтепер такі обстеження перенесено на базу цивільних медзакладів. Необхідна кількість визначена військовими адміністраціями,  укладено договори з НСЗУ.

  • Запроваджено електронну чергу

Впроваджено електронний запис для проведення огляду, що дозволило впорядкувати черги. Понад 45 тисяч військовослужбовців уже скористалися електронним записом.

  • Триває навчання військових лікарів роботі з електронною системою охорони здоров’я

Більшість військових госпіталів не працювали з ІТ-системою, не бачили попередніх історій хвороб. Зараз впроваджується медична інформаційна система, проводиться навчання та компʼютеризація госпіталів. Передано понад 1700 ноутбуків.

  • Розпочато впровадження електронного документообігу

Усі документи ВЛК передавалися в паперовому вигляді, що суттєво ускладнювало процес. Тому впроваджується електронний документообіг – наразі він розгорнутий у 82% військових частин.

  • Спрощено отримання довідки про обставини травми № 5

Це один із найважливіших документів для поранених військових. Його отримання могло тривати до кількох місяців. Ухвалено нормативні зміни та врегульовано видачу цієї довідки без службового розслідування (тобто спрощено та пришвидшено) у випадку, якщо поранення було отримано в результаті дій противника.

  • Запроваджено виїзні МСЕК для військовослужбовців

Проведено більше ніж 1,5 тисячі виїзних засідань комісій МСЕК, оглянуто понад 17 тисяч військовослужбовців.

  • Триває робота над покращенням сервісу ВЛК та безбар’єрністю

Розроблено та доведено медзакладам рекомендації щодо обслуговування відвідувачів. Проводиться зовнішній моніторинг з уповноваженим ВРУ.

Складено план впровадження безбарʼєрності для закладів системи Міноборони. У процесі – виділення фінансування.

  • Інформування військовослужбовців

Видано довідник із алгоритмом дій для пораненого військовослужбовця, запущено «гарячу лінію», вебсайт, яким скористалось більше ніж 100 тисяч користувачів, та інформування через додаток «Джура».

  • Нормативно-правове регулювання

Прийнято три закони України, дві постанови уряду, два накази Міноборони, завдяки яким:

- спрощено отримання статусу учасника бойових дій, оформлення довідки № 5, отримання відпустки у зв’язку з хворобою або для лікування після поранення, а також звільнення непридатних військовослужбовців з військової служби;

- унормовано можливість створення ВЛК при цивільних закладах охорони здоровʼя;

- врегульовано запровадження електронного обміну документами.

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