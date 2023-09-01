ВЛК можна пройти вже у 819 цивільних медзакладах – МОЗ

Тепер огляд ВЛК може здійснюється і в цивільних закладах лікування. Це дозволило збільшити кількість ВЛК фактично вдвічі – залучено 819 цивільних медзакладів, 335 із них – для огляду діючих військовослужбовців.
В МОЗ розповіли, що вже зроблено для вдосконалення ВЛК:
- Розвантажено ВЛК та розширено їх пропускну спроможність
Тепер огляд ВЛК може здійснюється і в цивільних закладах лікування.
- Змінено підход до медичного обстеження військовозобов’язаних
Відтепер такі обстеження перенесено на базу цивільних медзакладів. Необхідна кількість визначена військовими адміністраціями, укладено договори з НСЗУ.
- Запроваджено електронну чергу
Впроваджено електронний запис для проведення огляду, що дозволило впорядкувати черги. Понад 45 тисяч військовослужбовців уже скористалися електронним записом.
- Триває навчання військових лікарів роботі з електронною системою охорони здоров’я
Більшість військових госпіталів не працювали з ІТ-системою, не бачили попередніх історій хвороб. Зараз впроваджується медична інформаційна система, проводиться навчання та компʼютеризація госпіталів. Передано понад 1700 ноутбуків.
- Розпочато впровадження електронного документообігу
Усі документи ВЛК передавалися в паперовому вигляді, що суттєво ускладнювало процес. Тому впроваджується електронний документообіг – наразі він розгорнутий у 82% військових частин.
- Спрощено отримання довідки про обставини травми № 5
Це один із найважливіших документів для поранених військових. Його отримання могло тривати до кількох місяців. Ухвалено нормативні зміни та врегульовано видачу цієї довідки без службового розслідування (тобто спрощено та пришвидшено) у випадку, якщо поранення було отримано в результаті дій противника.
- Запроваджено виїзні МСЕК для військовослужбовців
Проведено більше ніж 1,5 тисячі виїзних засідань комісій МСЕК, оглянуто понад 17 тисяч військовослужбовців.
- Триває робота над покращенням сервісу ВЛК та безбар’єрністю
Розроблено та доведено медзакладам рекомендації щодо обслуговування відвідувачів. Проводиться зовнішній моніторинг з уповноваженим ВРУ.
Складено план впровадження безбарʼєрності для закладів системи Міноборони. У процесі – виділення фінансування.
- Інформування військовослужбовців
Видано довідник із алгоритмом дій для пораненого військовослужбовця, запущено «гарячу лінію», вебсайт, яким скористалось більше ніж 100 тисяч користувачів, та інформування через додаток «Джура».
- Нормативно-правове регулювання
Прийнято три закони України, дві постанови уряду, два накази Міноборони, завдяки яким:
- спрощено отримання статусу учасника бойових дій, оформлення довідки № 5, отримання відпустки у зв’язку з хворобою або для лікування після поранення, а також звільнення непридатних військовослужбовців з військової служби;
- унормовано можливість створення ВЛК при цивільних закладах охорони здоровʼя;
- врегульовано запровадження електронного обміну документами.
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