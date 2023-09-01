ВЛК можна пройти вже у 819 цивільних медзакладах – МОЗ

В МОЗ розповіли, що вже зроблено для вдосконалення ВЛК.

Джерело фото: oda.zht.gov.ua

Тепер огляд ВЛК може здійснюється і в цивільних закладах лікування. Це дозволило збільшити кількість ВЛК фактично вдвічі – залучено 819 цивільних медзакладів, 335 із них – для огляду діючих військовослужбовців.

В МОЗ розповіли, що вже зроблено для вдосконалення ВЛК:

Розвантажено ВЛК та розширено їх пропускну спроможність

Тепер огляд ВЛК може здійснюється і в цивільних закладах лікування.

Змінено підход до медичного обстеження військовозобов’язаних

Відтепер такі обстеження перенесено на базу цивільних медзакладів. Необхідна кількість визначена військовими адміністраціями, укладено договори з НСЗУ.

Запроваджено електронну чергу

Впроваджено електронний запис для проведення огляду, що дозволило впорядкувати черги. Понад 45 тисяч військовослужбовців уже скористалися електронним записом.

Триває навчання військових лікарів роботі з електронною системою охорони здоров’я

Більшість військових госпіталів не працювали з ІТ-системою, не бачили попередніх історій хвороб. Зараз впроваджується медична інформаційна система, проводиться навчання та компʼютеризація госпіталів. Передано понад 1700 ноутбуків.

Розпочато впровадження електронного документообігу

Усі документи ВЛК передавалися в паперовому вигляді, що суттєво ускладнювало процес. Тому впроваджується електронний документообіг – наразі він розгорнутий у 82% військових частин.

Спрощено отримання довідки про обставини травми № 5

Це один із найважливіших документів для поранених військових. Його отримання могло тривати до кількох місяців. Ухвалено нормативні зміни та врегульовано видачу цієї довідки без службового розслідування (тобто спрощено та пришвидшено) у випадку, якщо поранення було отримано в результаті дій противника.

Запроваджено виїзні МСЕК для військовослужбовців

Проведено більше ніж 1,5 тисячі виїзних засідань комісій МСЕК, оглянуто понад 17 тисяч військовослужбовців.

Триває робота над покращенням сервісу ВЛК та безбар’єрністю

Розроблено та доведено медзакладам рекомендації щодо обслуговування відвідувачів. Проводиться зовнішній моніторинг з уповноваженим ВРУ.

Складено план впровадження безбарʼєрності для закладів системи Міноборони. У процесі – виділення фінансування.

Інформування військовослужбовців

Видано довідник із алгоритмом дій для пораненого військовослужбовця, запущено «гарячу лінію», вебсайт, яким скористалось більше ніж 100 тисяч користувачів, та інформування через додаток «Джура».

Нормативно-правове регулювання

Прийнято три закони України, дві постанови уряду, два накази Міноборони, завдяки яким:

- спрощено отримання статусу учасника бойових дій, оформлення довідки № 5, отримання відпустки у зв’язку з хворобою або для лікування після поранення, а також звільнення непридатних військовослужбовців з військової служби;

- унормовано можливість створення ВЛК при цивільних закладах охорони здоровʼя;

- врегульовано запровадження електронного обміну документами.

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