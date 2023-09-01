ВВК можно пройти уже в 819 гражданских медучреждениях – Минздрав

В Минздраве рассказали, что уже сделано для усовершенствования ВВК.

Источник фото: oda.zht.gov.ua

Теперь осмотр ВВК может производиться и в гражданских учреждениях лечения. Это позволило увеличить количество ВВК фактически вдвое – привлечено 819 гражданских медучреждений, 335 из них – для осмотра действующих военнослужащих.

В Минздраве рассказали, то уже сделано для усовершенствования ВВК:

Разгружено ВВК и расширено их пропускная способность

Теперь осмотр ВЛК может производиться и в гражданских учреждениях лечения.

Изменено подход к медицинскому обследованию военнообязанных

Теперь такие обследования перенесено на базу гражданских медучреждений. Необходимое количество определено военными администрациями, заключены договоры с НСЗУ.

Введено электронную очередь

Введено электронную запись для проведения осмотра, что позволило упорядочить очереди. Более 45 тысяч военнослужащих уже воспользовались электронной записью.

Продолжается обучение военных врачей работе с электронной системой здравоохранения

Большинство военных госпиталей не работали с ИТ-системой, не видели предыдущих историй болезней. В настоящее время внедряется медицинская информационная система, проводится обучение и компьютеризация госпиталей. Передано более 1700 ноутбуков.

Начато внедрение электронного документооборота

Все документы ВВК передавались в бумажном виде, что существенно усложняло процесс. Поэтому внедряется электронный документооборот – сейчас он развернут в 82% воинских частей.

Упрощено получение справки об обстоятельствах травмы № 5

Это один из самых важных документов для раненых военных. Его получение могло продолжаться до нескольких месяцев. Приняты нормативные изменения и урегулирована выдача этой справки без служебного расследования (т.е. упрощена и ускорена) в случае, если ранение было получено в результате действий противника.

Введены выездные МСЭК для военнослужащих

Проведено более 1,5 тысячи выездных заседаний комиссий МСЭК, осмотрено более 17 тысяч военнослужащих.

Продолжается работа над улучшением сервиса ВВК и безбарьерностью

Разработано и доказано медучреждениям рекомендации по обслуживанию посетителей. Проводится внешний мониторинг с уполномоченным ВРУ.

Составлен план внедрения безбарьерности для заведений системы Минобороны. В процессе – выделение финансирования.

Информирование военнослужащих

Выдан справочник с алгоритмом действий для раненого военнослужащего, запущена «горячая линия», вебсайт, которым воспользовалось более чем 100 тысяч пользователей, и информирование через приложение «Джура».

Нормативно-правовое регулирование

Принято три закона Украины, два постановления правительства, два приказа Минобороны, благодаря которым:

- упрощено получение статуса участника боевых действий, оформление справки № 5, получение отпуска в связи с болезней или для лечения после ранения, а также увольнение непригодных военнослужащих с военной службы;

- нормировано возможность создания ВВК при гражданских учреждениях здравоохранения;

- урегулировано введение электронного обмена документами.

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