ВВК можно пройти уже в 819 гражданских медучреждениях – Минздрав

Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Большая Палата Верховного Суда: риск любой ошибки государственного органа должен возлагаться на само государство, а ошибки не могут исправляться за счет лиц, которых они касаются

Принцип «надлежащего управления», как правило, не должен препятствовать государственным органам исправлять случайные ошибки, даже те, причиной которых является их собственная халатность, но потребность исправить прошлую «ошибку» не должна непропорционально вмешиваться в новое право, - позиция Большой Палаты Верховного Суда.

Водитель купил судебное решение в свою пользу, но потом потерял и деньги, и водительское удостоверение

Столичные мошенники продолжают подделывать судебные решения по ст. 130.

Верховный Суд решил, когда неназначение обвиняемой защитника не является нарушением права на защиту

Адвокат обвиняемой утверждал, что во время апелляционного разбирательства было нарушено право на защиту, поскольку суд не решил ходатайство защитника, у которого было прекращено право на занятие адвокатской деятельностью, о продолжении осуществления им защиты или назначении обвиняемой бесплатного защитника за средства государства.

Верховный Суд рассмотрел дело о праве студента на пересечение границы, ссылавшегося на постановление Кабмина, разрешавшее такое пересечение

Верховный Суд подчеркнул, что хотя и нет такого закона, который бы устанавливал ограничения прав студентов украинских вузов свободно покидать территорию Украины, однако способ реализации государством прав, свобод и интересов его граждан определяется потребностью мобилизации оборонных человеческих ресурсов, а потому соразмерен с примененными ограничениями прав и не является произвольным.

Противоправный отказ в утверждении проекта землеустройства является вмешательством в право собственности: Верховный Суд

Защита права физического лица на получение в собственность земельного участка – позиция Верховного Суда.

  1. В Украине

ВВК можно пройти уже в 819 гражданских медучреждениях – Минздрав

16:36, 1 сентября 2023
В Минздраве рассказали, что уже сделано для усовершенствования ВВК.
ВВК можно пройти уже в 819 гражданских медучреждениях – Минздрав
Источник фото: oda.zht.gov.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Теперь осмотр ВВК может производиться и в гражданских учреждениях лечения. Это позволило увеличить количество ВВК фактически вдвое – привлечено 819 гражданских медучреждений, 335 из них – для осмотра действующих военнослужащих.

В Минздраве рассказали, то уже сделано для усовершенствования ВВК:

  • Разгружено ВВК и расширено их пропускная способность

Теперь осмотр ВЛК может производиться и в гражданских учреждениях лечения.

  • Изменено подход к медицинскому обследованию военнообязанных

Теперь такие обследования перенесено на базу гражданских медучреждений. Необходимое количество определено военными администрациями, заключены договоры с НСЗУ.

  • Введено электронную очередь

Введено электронную запись для проведения осмотра, что позволило упорядочить очереди. Более 45 тысяч военнослужащих уже воспользовались электронной записью.

  • Продолжается обучение военных врачей работе с электронной системой здравоохранения

Большинство военных госпиталей не работали с ИТ-системой, не видели предыдущих историй болезней. В настоящее время внедряется медицинская информационная система, проводится обучение и компьютеризация госпиталей. Передано более 1700 ноутбуков.

  • Начато внедрение электронного документооборота

Все документы ВВК передавались в бумажном виде, что существенно усложняло процесс. Поэтому внедряется электронный документооборот – сейчас он развернут в 82% воинских частей.

  • Упрощено получение справки об обстоятельствах травмы № 5

Это один из самых важных документов для раненых военных. Его получение могло продолжаться до нескольких месяцев. Приняты нормативные изменения и урегулирована выдача этой справки без служебного расследования (т.е. упрощена и ускорена) в случае, если ранение было получено в результате действий противника.

  • Введены выездные МСЭК для военнослужащих

Проведено более 1,5 тысячи выездных заседаний комиссий МСЭК, осмотрено более 17 тысяч военнослужащих.

  • Продолжается работа над улучшением сервиса ВВК и безбарьерностью

Разработано и доказано медучреждениям рекомендации по обслуживанию посетителей. Проводится внешний мониторинг с уполномоченным ВРУ.

Составлен план внедрения безбарьерности для заведений системы Минобороны. В процессе – выделение финансирования.

  • Информирование военнослужащих

Выдан справочник с алгоритмом действий для раненого военнослужащего, запущена «горячая линия», вебсайт, которым воспользовалось более чем 100 тысяч пользователей, и информирование через приложение «Джура».

  • Нормативно-правовое регулирование

Принято три закона Украины, два постановления правительства, два приказа Минобороны, благодаря которым:

- упрощено получение статуса участника боевых действий, оформление справки № 5, получение отпуска в связи с болезней или для лечения после ранения, а также увольнение непригодных военнослужащих с военной службы;

- нормировано возможность создания ВВК при гражданских учреждениях здравоохранения;

- урегулировано введение электронного обмена документами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Яремко
    Василь Яремко
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Володимир Зінкін
    Володимир Зінкін
    голова Таращанського районного суду Київської області
  • Андрій Шевчук
    Андрій Шевчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва