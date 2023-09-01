Строили, но не достроили: чиновника КП «Спортивный комплекс» подозревают в нанесении 10 млн гривен убытков

Сообщено о подозрении и. о. директора КП «Спортивный комплекс» за 10 млн гривен убытков на «реконструкции» спортивного объекта.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

В Киеве и.о. директора КП «Спортивный комплекс» подозревают в нанесении 10 млн гривен убытков на реконструкции спортивного объекта – физкультурно-оздоровительного комплекса в Днепровском районе столицы. Почти половина запланированных работ не выполнена или выполнена ненадлежащим образом, – сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, между КП «Спортивный комплекс» и частным предприятием в 2020 году был заключен договор подряда на выполнение работ по объекту «Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса в Днепровском районе города Киева».

Далее и.о. директора предприятия, зная, что почти половина запланированных работ не выполнена или выполнена ненадлежащим образом, подписал акты приемки выполненных работ. Таким образом, на счета частной фирмы были перечислены 22 млн гривен бюджетных средств.

Заключением экспертов подтверждено нанесение ущерба столичной общине на сумму почти 10 млн гривен.

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