Суд Полтавы отправил в СИЗО на два месяца блогера Романа Заволоку, публично оскорблявшего военных

Роману Заволочке грозит до 5 лет за решеткой.

В пятницу, 1 сентября, полтавскому блоггеру и фитнес-тренеру Роману Заволоке избрали меру пресечения по подозрению, в частности, в образе чести и достоинства военнослужащего. Его заключили под стражу на 60 суток. Об этом сообщает «Суспільне».

Меру пресечения Роману Заволоке назначили в Октябрьском райсуде Полтавы.

Его подозревают по двум статьям:

Частями первой и второй статьи 435-1 - «Обида чести и достоинства военнослужащего» и «Изготовление и распространение материалов, содержащих образа чести и достоинства военнослужащего»;

Частью второй статьи 345 ― «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа».

Санкция ― ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Как мы писали, Заволока обругал представителей военкомата, которые хотели выписать ему повестку, а затем видео с этим выложил в сеть.

Он обвинил украинских защитников в том, что они якобы виноваты в войне и «убивают людей за деньги».

Более того, Заволока плюнул в одного из военных, которым оказался боев, вернувшийся с фронта и получивший контузию.

Как сообщает СБУ, блогер неоднократно пытался дискредитировать ВСУ.

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