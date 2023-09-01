Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Давид Арахамия: Верховная Рада демонстрирует поразительную эффективность, хотя на ее долю выпало много сложных испытаний

По словам Давида Арахамии, нынешняя Верховная Рада эффективнее предыдущей с точки зрения качества, хотя сначала депутаты фактически разбирались, как и что работает, и активно вовлекает в работу над законопроектами некоммерческие общественные организации и журналистов.

Высший совет правосудия возобновит рассмотрение жалоб на судей в сентябре-октябре 2023 года

Комитет рекомендовал принять законопроект, разблокирующий запуск рассмотрения ВСП дисциплинарных жалоб на судей.

Подавляющее большинство государственных служащих удовлетворены своей работой – исследование НАГС

Недовольство у госслужащих вызывают размер заработной платы и не совсем компетентные руководители.

В ВККС акцентировали внимание на важных деталях возобновления квалификационного оценивания судей

Судьи из прифронтовых судов, у которых истек пятилетний срок полномочий, также в приоритете ВККС для проведения квалификационного оценивания

Верховный Суд рассмотрел дело о праве студента на пересечение границы, ссылавшегося на постановление Кабмина, разрешавшее такое пересечение

Верховный Суд подчеркнул, что хотя и нет такого закона, который бы устанавливал ограничения прав студентов украинских вузов свободно покидать территорию Украины, однако способ реализации государством прав, свобод и интересов его граждан определяется потребностью мобилизации оборонных человеческих ресурсов, а потому соразмерен с примененными ограничениями прав и не является произвольным.

  1. В Украине

Суд Полтавы отправил в СИЗО на два месяца блогера Романа Заволоку, публично оскорблявшего военных

12:36, 1 сентября 2023
Роману Заволочке грозит до 5 лет за решеткой.
Суд Полтавы отправил в СИЗО на два месяца блогера Романа Заволоку, публично оскорблявшего военных
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В пятницу, 1 сентября, полтавскому блоггеру и фитнес-тренеру Роману Заволоке избрали меру пресечения по подозрению, в частности, в образе чести и достоинства военнослужащего. Его заключили под стражу на 60 суток. Об этом сообщает «Суспільне».

Меру пресечения Роману Заволоке назначили в Октябрьском райсуде Полтавы.

Его подозревают по двум статьям:

  • Частями первой и второй статьи 435-1 - «Обида чести и достоинства военнослужащего» и «Изготовление и распространение материалов, содержащих образа чести и достоинства военнослужащего»;
  • Частью второй статьи 345 ― «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа».

Санкция ― ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Как мы писали, Заволока обругал представителей военкомата, которые хотели выписать ему повестку, а затем видео с этим выложил в сеть.

Он обвинил украинских защитников в том, что они якобы виноваты в войне и «убивают людей за деньги».

Более того, Заволока плюнул в одного из военных, которым оказался боев, вернувшийся с фронта и получивший контузию.

Как сообщает СБУ, блогер неоднократно пытался дискредитировать ВСУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Руденко
    Олег Руденко
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Андрій Потапенко
    Андрій Потапенко
    член Ради суддів Украіїни, суддя Ржищевського міського суду Київської області
  • Олена Ізовітова-Вакім
    Олена Ізовітова-Вакім
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Наталія Лісовська
    Наталія Лісовська
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду