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Незадоволення у держслужбовців викликають розмір заробітної плати та не зовсім компетентні керівники.

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Верховний Суд розглянув справу щодо права студента на перетин кордону, який посилався на постанову Кабміну, що дозволяла такий перетин

Верховний Суд підкреслив, що хоча й немає такого закону, який би встановлював обмеження прав студентів українських вузів вільно залишати територію України, однак спосіб реалізації державою прав, свобод та інтересів її громадян визначається потребою мобілізації оборонних людських ресурсів, а тому є співмірним із застосованими обмеженнями прав та не є свавільним.

Кваліфікаційне оцінювання суддів буде відновлено у жовтні, серед перших у черзі – судді столичних судів

Втім, у ВККС ще чекають погодження графіку оцінювання Громадською радою доброчесності.

  1. В Україні

Суд Полтави відправив до СІЗО на два місяці блогера Романа Заволоку, який публічно ображав військових

12:36, 1 вересня 2023
Роману Заволоці загрожує до 5 років за ґратами.
Суд Полтави відправив до СІЗО на два місяці блогера Романа Заволоку, який публічно ображав військових
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У п’ятницю, 1 вересня, полтавському блогеру та фітнес-тренеру Роману Заволоці обрали запобіжний захід через підозру, зокрема, в образі честі та гідності військовослужбовця. Його взяли під варту на 60 діб.  Про це повідомляє «Суспільне».

Запобіжний захід Роману Заволоці призначили в Октябрському райсуді Полтави.

Його підозрюють за двома статтями:

  • Частинами першою та другою статті 435-1 ― «Образа честі і гідності військовослужбовця» та «Виготовлення та поширення матеріалів, які містять образу честі і гідності військовослужбовця»;
  • Частиною другою статті 345 ― «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу».

Санкція ― обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Як ми писали,Заволока облаяв представників військкомату, які хотіли виписати йому повістку, а потім відео з цим виклав у мережу. 

Він звинуватив українських захисників у тому, що вони нібито винні у розв’язанні війни та «вбивають людей за гроші».

Більше того, Заволока плюнув у одного із військових, яким виявився боєць ЗСУ, який повернувся з фронту, отримавши контузію.

Як повідомляє СБУ, блогер неодноразово намагався дискредитувати ЗСУ.

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