Суд Полтави відправив до СІЗО на два місяці блогера Романа Заволоку, який публічно ображав військових

Роману Заволоці загрожує до 5 років за ґратами.

У п’ятницю, 1 вересня, полтавському блогеру та фітнес-тренеру Роману Заволоці обрали запобіжний захід через підозру, зокрема, в образі честі та гідності військовослужбовця. Його взяли під варту на 60 діб. Про це повідомляє «Суспільне».

Запобіжний захід Роману Заволоці призначили в Октябрському райсуді Полтави.

Його підозрюють за двома статтями:

Частинами першою та другою статті 435-1 ― «Образа честі і гідності військовослужбовця» та «Виготовлення та поширення матеріалів, які містять образу честі і гідності військовослужбовця»;

Частиною другою статті 345 ― «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу».

Санкція ― обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Як ми писали,Заволока облаяв представників військкомату, які хотіли виписати йому повістку, а потім відео з цим виклав у мережу.

Він звинуватив українських захисників у тому, що вони нібито винні у розв’язанні війни та «вбивають людей за гроші».

Більше того, Заволока плюнув у одного із військових, яким виявився боєць ЗСУ, який повернувся з фронту, отримавши контузію.

Як повідомляє СБУ, блогер неодноразово намагався дискредитувати ЗСУ.

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