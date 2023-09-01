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  1. В Україні

Права, свідоцтва про реєстрацію авто та документи на землю: АРМА долучилось до розслідування схеми з підробленими документами

12:50, 1 вересня 2023
Зловмисники наагодили схему підроблення свідоцтв про реєстрацію авто, водійських посвідчень та актів про право власності на землю.
Права, свідоцтва про реєстрацію авто та документи на землю: АРМА долучилось до розслідування схеми з підробленими документами
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Агентство з розшуку та менеджменту активів долучилось до розслідування схеми виготовлення та збуту підроблених документів державного зразка. Про це повідомляє АРМА.

Так, фахівці Агентства встановили схему виготовлення та збуту підроблених документів державного зразка. Йшлось про свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, водійські посвідчення та державні акти про право власності на землю.

Спеціалісти встановили, що, діючи за розробленими планом, організатори злочинної групи налагодили систематичну комерційну діяльність з виготовлення підроблених документів державного зразка та пошуку громадян, які бажали придбати підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

«Наші фахівці під час проведення детального аналізу вмісту копій накопичувачів виявили відомості щодо активів, які можуть належати фігурантам досудового розслідування, та інформацію, яка вказує на можливий факт вчинення протиправних дій.

Це вказує на те, що особи, які вказані у запиті, систематично та усвідомлено підробляли офіційні документи», - прокоментував заступник Голови АРМА Павло Великоречанін.

Зазначається, що було виявлено інформацію про майно фігурантів справи. У подальшому правоохоронні органи накладуть на нього арешт.

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