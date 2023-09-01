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Верховний Суд розглянув справу щодо права студента на перетин кордону, який посилався на постанову Кабміну, що дозволяла такий перетин

Верховний Суд підкреслив, що хоча й немає такого закону, який би встановлював обмеження прав студентів українських вузів вільно залишати територію України, однак спосіб реалізації державою прав, свобод та інтересів її громадян визначається потребою мобілізації оборонних людських ресурсів, а тому є співмірним із застосованими обмеженнями прав та не є свавільним.

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  1. В Україні

Чи можливі переговори з росією, – розповів Кирило Буданов

12:08, 1 вересня 2023
Буданов утримався від прямої відповіді на питання щодо можливих переговорів з росією.
Чи можливі переговори з росією, – розповів Кирило Буданов
Джерело фото: svidomi
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Глава Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов утримався від коментарів щодо можливості проведення мирних перемовин з рф, але зазнчив, що ця ідея має обмежену реальність, оскільки росія вже відома своєю агресією. Про це він сказав в інтерв'ю для ТСН.

Відповідаючи на запитання про мирні переговори з рф Буданов заявив, що утримається від прямої відповіді.

«Я утримуюсь від прямої відповіді на поставлені вами запитання. Єдине що прокоментую, говорити з відкритими вбивцями немає сенсу, тому що все, що вони хочуть – це тебе вбити», – сказав глава ГУР.

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