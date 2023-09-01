Чи можливі переговори з росією, – розповів Кирило Буданов

Буданов утримався від прямої відповіді на питання щодо можливих переговорів з росією.

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Глава Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов утримався від коментарів щодо можливості проведення мирних перемовин з рф, але зазнчив, що ця ідея має обмежену реальність, оскільки росія вже відома своєю агресією. Про це він сказав в інтерв'ю для ТСН.

Відповідаючи на запитання про мирні переговори з рф Буданов заявив, що утримається від прямої відповіді.

«Я утримуюсь від прямої відповіді на поставлені вами запитання. Єдине що прокоментую, говорити з відкритими вбивцями немає сенсу, тому що все, що вони хочуть – це тебе вбити», – сказав глава ГУР.

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