Возможны ли переговоры с Россией, – рассказал Кирилл Буданов

Буданов воздержался от прямого ответа на вопрос о возможных переговоров с россией.

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Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов воздержался от комментариев относительно возможности проведения мирных переговоров с рф, но отметил, что эта идея имеет ограниченную реальность, поскольку россия уже известна своей агрессией. Об этом он сказал в интервью для ТСН.

Отвечая на вопрос о мирных переговорах с рф Буданов заявил, что воздержится от прямого ответа.

«Я воздерживаюсь от прямого ответа на поставленные вами вопросы. Единственное что прокомментирую, говорить с открытыми убийцами нет смысла, потому что все, что они хотят – это тебя убить», – сказал глава ГУР.

Кроме того, Буданов спрогнозировал попытку реванша рф после победы Украины и сообщил, возможен ли ядерный удар: главные заявления.

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