Внесено зміни до Порядку вчинення нотаріальних дій та Правил діловодства: що зміниться

Наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

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Міністерством юстиції України внесено зміни до Порядку вчинення нотаріальних дій та Правил діловодства.

Так, Наказом Мін’юста № 2985/5 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України» внесено зміни до:

– розділу II Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5);

– Правил ведення нотаріального діловодства (затверджених наказом Міністерства юстиції України від 22 грудня 2010 року № 3253/5).

Як пояснили у Нотаріальній палаті України, зокрема, зміни внесені до глав 2 та 15 Розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій, які регулюють посвідчення правочинів про відчуження та заставу майна та накладання та зняття заборони щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно), в частині приведення у відповідність до Закону України № 2923-IX «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України».

Визначено, що нотаріус посвідчує договір про придбання квартири, іншого житлового приміщення, будинку садибного типу, садового або дачного будинку (у тому числі фінансування придбання такого приміщення/будинку, що буде споруджений у майбутньому, або інвестування/фінансування його будівництва) з використанням житлового сертифіката, що укладається в порядку надання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна відповідно до Закону № 2923-IX, за наявності житлового сертифіката на придбання об’єкта житлової нерухомості, який перевіряється за відомостями Держреєстру пошкодженого та знищеного майна.

Вказаний договір посвідчується нотаріусом з урахуванням Порядку надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2023 року № 600.

Одночасно з посвідченням зазначеного договору нотаріус:

– накладає заборону відчуження предмета договору строком на 5 років;

– вносить до Держреєстру пошкодженого та знищеного майна відомості, передбачені Порядком надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2023 року № 600 (відповідно до підпункту 2 пункту 58 Порядку № 600 такими відомостями є: реквізити підписаного договору про придбання житла, банківські реквізити продавця (продавців) для оплати, вартість житла за договором, суму для оплати за житловим сертифікатом, ім’я та прізвище продавця об’єкта нерухомого майна).

Також зміни внесено до Глави 10 Розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій «Видача свідоцтв про право на спадщину»:

– приведення у відповідність до нової редакції статті 1221 Цивільного кодексу України щодо визначення місця відкриття спадщини;

– виключення норм Порядку вчинення нотаріальних дій щодо питань приймання-передачі спадкових справ як таких, що регулюються Правилами діловодства.

Внесено зміни до розділів VI, XI Правил діловодства в частині завершення спадкування щодо спадщини, яка була відкрита (спадкова справа була зареєстрована у Спадковому реєстрі), але не була закінчена до початку тимчасової окупації:

– щодо території, на якій могла бути відкрита спадщина: до внесення змін – «на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь до початку тимчасової окупації», після змін – «на окремих територіях України до початку їх тимчасової окупації, введення воєнного стану»;

– також з’явилась умова відповідно до якої спадкова справа не була закінчена, внаслідок знищення спадкової справи або відсутності доступу до місця її зберігання у зв’язку з тимчасовою окупацією чи веденням бойових дій.

Наказ № 2985/5 набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування. Наразі відсутні відомості про його опублікування, тобто Наказ № 2985/5 є таким, що не набрав чинності.

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