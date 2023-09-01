Права, свидетельства о регистрации авто и документы на землю: АРМА присоединилась к расследованию схемы с поддельными документами

Злоумышленники направили схему подделки свидетельств о регистрации авто, водительских удостоверений и актов о праве собственности на землю.

Агентство по розыску и менеджменту активов присоединилось к расследованию схемы изготовления и сбыта поддельных документов государственного образца. Об этом сообщает АРМА.

Да, специалисты Агентства установили схему изготовления и сбыта поддельных документов государственного образца. Речь шла о свидетельствах о регистрации транспортных средств, водительских удостоверениях и государственных актах о праве собственности на землю.

Специалисты установили, что, действуя по разработанному плану, организаторы преступной группы наладили систематическую коммерческую деятельность по изготовлению поддельных документов государственного образца и поиску граждан, желающих приобрести поддельные свидетельства о регистрации транспортного средства.

«Наши специалисты при проведении детального анализа содержания копий накопителей обнаружили сведения об активах, которые могут принадлежать фигурантам досудебного расследования, и информацию, указывающую на возможный факт совершения противоправных действий.

Это указывает на то, что указанные в запросе лица систематически и осознанно подделывали официальные документы», - прокомментировал заместитель Председателя АРМА Павел Великоречанин.

Отмечается, что была обнаружена информация об имуществе фигурантов дела. В дальнейшем правоохранительные органы наложат на него арест.

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