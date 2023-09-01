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  1. В Україні

Будували, та недобудували: посадовця КП «Спортивний комплекс» підозрюють у нанесенні 10 млн гривень збитків

16:57, 1 вересня 2023
Повідомлено про підозру в.о. директора КП «Спортивний комплекс» за 10 млн гривень збитків на «реконструкції» спортивного об’єкту.
Будували, та недобудували: посадовця КП «Спортивний комплекс» підозрюють у нанесенні 10 млн гривень збитків
Джерело фото: Офіс Генерального прокурора
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У Києві в.о. директора КП «Спортивний комплекс» підозрюють у нанесенні 10 млн гривень збитків на реконструкції спортивного об’єкту – фізкультурно-оздоровчого комплексу у Дніпровському районі столиці. Майже половина запланованих робіт не виконана або виконана неналежним чином, – повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

За даними слідства, між КП «Спортивний комплекс» та приватним підприємством у 2020 році був укладений договір підряду на виконання робіт по об’єкту «Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу у Дніпровському районі міста Києва».

Далі в.о. директора підприємства, знаючи, що майже половина запланованих робіт не виконана або виконана неналежним чином, підписав акти приймання виконаних робіт. Таким чином, на рахунки приватної фірми були перераховані 22 млн гривень бюджетних коштів.

Висновком експертів підтверджено завдання збитків столичній громаді на суму майже 10 млн гривень.

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