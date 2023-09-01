Буданов спрогнозировал попытку реванша рф после победы Украины и сообщил, возможен ли ядерный удар: главные заявления

По словам руководителя ГУР, рф готовится мобилизовать осенью 450 тысяч человек.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов предполагает, что даже после победы Украины через некоторое время в россии захотят взять реванш. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью Наталье Мосейчук.

По прогнозам Буданова, для восстановления в военном аспекте рф требуется около 10 лет.

Как раз 10 лет это нормальный период для того, чтобы все это переосмыслить. Ну и заново начать реванш готовить. У нас точно будут 10 лет и если удастся другими путями после победы Украины, скажем так, влиять на те территории, которые будут созданы, возможно , у нас будет гораздо больше, но минимально 10 лет у нас будет", – говорит руководитель ГУР.

По словам руководителя ГУР, рф рассматривает вариант мобилизовать осенью 450 тысяч человек, но этого не стоит сильно бояться.

"Они не решились на это зимой. Рассматривают сейчас вариант объявить осенью мобилизацию, мобилизовать дополнительно 450 тысяч человек. Этого не следует так сильно опасаться", - подчеркнул Буданов.

Также Буданов сообщил, что на днях рф доставила в Беларусь первые ядерные боеголовки, но использовать их не получится. По его словам, это "средство сдерживания и повышения ставок".

"Это средство ядерного сдерживания и средство повышения ставок. Кстати, в отношении ядерного оружия Беларуси буквально несколько дней назад первые боеголовки были доставлены. До этого проводились масштабные тренировки с ядерными имитаторами", - сказал он.

Кроме этого, Буданов подчеркнул, что Китай поставляет россии дроны и чипы, но это "товары двойного назначения". Он отметил, что тяжелое вооружение они поставлять не решатся.

Еще Буданов рассказал, что бомбардировщики и ракеты, наносящие по Украине удары, это часто именно те, которые Украина одно время отдала России.

Напомним, что глава разведки Буданов воздержался от прямого ответа на вопрос о возможных переговорах с россией.

Еще он назвал главную ошибку Путина в войне с Украиной.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.