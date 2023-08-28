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  1. В Украине

Буданов назвал главную ошибку путина в войне с Украиной

12:46, 28 августа 2023
Российский диктатор потерпел большую стратегическую неудачу в войне против Украины, – Кирилл Буданов.
Буданов назвал главную ошибку путина в войне с Украиной
Источник фото: ГУР
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Главной ошибкой российского диктатора владимира путина стало его отдаление от реальных событий, происходящих в Украине, – заявил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

 «...его (путина – редактировано) оторвали от реальности это и есть его главная ошибка. Не в просчетах, а в том, что оторвали от реальности. Вот в чем ошибка его», отметил глава ГУР.

При этом он подчеркнул, что это уже большая стратегическая неудача для россии.

«В стратегическом измерении россия уже потерпела поражение в войне, а кроме человеческого материала у государства-агрессора нет достаточных ресурсов для продолжения войны», отметил Буданов.

Кроме того, Кирилл Буданов также отметил, что в результате полномасштабного вторжения россии в Украину у нее возникли важные проблемы, и рф сама стала объектом дипломатической изоляции.

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