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Верховний Суд: історичний ареал Києва визначався в історико-архітектурному опорному плані, який є частиною Генплану, а тому висновки Мінкульту стосовно протиправності здійснення будівельних робіт на об`єкті, що знаходиться у межах історичного ареалу Києва, без отримання дозволу, є обґрунтованими.

Обвинувачений бігав по залу судового засідання, ображав і погрожував судді, але з ним нічого вдіяти не змогли

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  1. В Україні

Буданов назвав головну помилку путіна у війні з Україною

12:46, 28 серпня 2023
Російський диктатор зазнав великої стратегічної невдачі у війні проти України, – Кирило Буданов.
Буданов назвав головну помилку путіна у війні з Україною
Джерело фото: ГУР
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Головною помилкою російського диктатора володимира путіна стало його віддалення від реальних подій, що відбуваються в Україні, – заявив голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов.

 «...його (путіна – редаговано) відірвали від реальності – це і є його головна помилка. Не у прорахунках, а у тому, що відірвали від реальності. Ось у чому помилка його», – зазначив голова ГУР.

При цьому він наголосив, що це вже є велика стратегічна невдача для росії.

«У стратегічному вимірі росія вже зазнала поразки у війні, а крім людського матеріалу у держави-агресора немає достатніх ресурсів для продовження війни», – зазначив Буданов.

Крім того, Кирило Буданов також зауважив, що внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну у неї виникли важливі проблеми, і рф сама стала об'єктом дипломатичної ізоляції.

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