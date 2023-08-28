Буданов назвав головну помилку путіна у війні з Україною

Головною помилкою російського диктатора володимира путіна стало його віддалення від реальних подій, що відбуваються в Україні, – заявив голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов.
«...його (путіна – редаговано) відірвали від реальності – це і є його головна помилка. Не у прорахунках, а у тому, що відірвали від реальності. Ось у чому помилка його», – зазначив голова ГУР.
При цьому він наголосив, що це вже є велика стратегічна невдача для росії.
«У стратегічному вимірі росія вже зазнала поразки у війні, а крім людського матеріалу у держави-агресора немає достатніх ресурсів для продовження війни», – зазначив Буданов.
Крім того, Кирило Буданов також зауважив, що внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну у неї виникли важливі проблеми, і рф сама стала об'єктом дипломатичної ізоляції.
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