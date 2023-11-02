У Данії закрили справу про держзраду проти колишнього очільника Міноборони

Колишнього міністра оборони підозрювали у держзраді за нібито розголошення державної таємниці.

Джерело фото: eurointegration

Державний прокурор Данії закрив кримінальне провадження проти колишнього міністра оборони Клауса Хьорта Фредеріксена, якого звинуватили в державній зраді за нібито розголошення державної таємниці, – повідомляє Bloomberg.

Рішення було прийнято після того, як Служба оборонної розвідки Данії оцінила, що небезпечно оприлюднювати суворо секретну інформацію у справах проти Хьорта Фредеріксена, який обіймав посаду міністра оборони з 2016 по 2019 рік, і Ларса Фіндсена, колишнього керівника розвідувальної служби. Про це йдеться в заяві прокурора, яку він оприлюднив у середу.

Минулого місяця Верховний суд прийняв рішення, відповідно до якого частина судових процесів має бути відкритою. Також суд встановив, що обвинувачені повинні мати доступ до судових протоколів, які містять секретну інформацію, без введення вимог щодо безпеки щодо того, як слід поводитися з цими документами. Це рішення збільшує ризик «неконтрольованого поширення інформації», зауважив прокурор.

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