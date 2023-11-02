На Харківщині проведуть примусову евакуацію 275 дітей

На Харківщини схвалено примусову евакуацію 275 дітей з їхніми родинами із 66 населених пунктів.

Джерело фото: Нацполіція

Через безпекову ситуацію у низці населених пунктів Харківщини запровадили примусову евакуацію дітей. Рішення Харківської ОВА одностайно підтримали члени Коордштабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

Про це повідомили у Мінреінтеграції.

«Через складну безпекову ситуацію на Харківщини схвалено примусову евакуацію 275 дітей з їхніми родинами із 66 населених пунктів», - сказано у повідомленні.

Евакуацію планують провести протягом 45 діб.

Евакуйовані діти в супроводі одного з батьків або ж законного представника будуть забезпечені безоплатним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо, зазначили у відомстві.

Евакуація здійснюється безкоштовно.

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