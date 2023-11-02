На Харьковщинн проведут принудительную эвакуацию 275 детей

На Харьковщине одобрено принудительную эвакуацию 275 детей с их семьями из 66 населенных пунктов.

Источник фото: Нацполиция

Из-за ситуации с безопасностью в ряде населенных пунктов Харьковщины ввели принудительную эвакуацию детей. Решение Харьковской ОВА единодушно поддержали члены Коордштаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.

Об этом сообщили в Минреинтеграции.

«Из-за сложной ситуации безопасности на Харьковщине одобрено принудительную эвакуацию 275 детей с их семьями из 66 населенных пунктов», - сказано в сообщении.

Эвакуацию планируют провести в течение 45 дней.

Эвакуированные дети в сопровождении одного из родителей или же законного представителя будут обеспечены безвозмездным приютом, гуманитарной помощью, психологической поддержкой и т.д., отметили в ведомстве.

Эвакуация производится бесплатно.

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