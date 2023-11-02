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В Дании закрыли дело о госизмене против бывшего главы Минобороны

17:32, 2 ноября 2023
Бывшего министра обороны подозревали в госизмене за якобы разглашение государственной тайны.
В Дании закрыли дело о госизмене против бывшего главы Минобороны
Источник фото: eurointegration
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Государственный прокурор Дании закрыл уголовное производство против бывшего министра обороны Клауса Хёрта Фредериксена, которого обвинили в государственной измене за якобы разглашение государственной тайны, - сообщает Bloomberg.

Решение было принято после того, как Служба оборонной разведки Дании оценила, что опасно обнародовать строго секретную информацию по делам против Хёрта Фредериксена, занимавшего пост министра обороны с 2016 по 2019 год, и Ларса Финдсена, бывшего руководителя разведывательной службы. Об этом говорится в заявлении прокурора, которое он обнародовал в среду.

В прошлом месяце Верховный суд принял решение, в соответствии с которым часть судебных процессов должна быть открытой. Также суд установил, что обвиняемые должны иметь доступ к судебным протоколам, которые содержат секретную информацию, без введения требований по безопасности относительно того, как следует обращаться с этими документами. Это решение увеличивает риск "неконтролируемого распространения информации", отметил прокурор.

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