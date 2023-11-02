Путин подписал закон о выходе рф из договора о запрете ядерных испытаний

Российский диктатор подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Российский диктатор Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом пишут росСМИ.

Отметим, что Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был одобрен 10 сентября 1996 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН и открыт для подписания всеми странами 24 сентября 1996 года.

Главной целью договора является введение запрета на все ядерные испытания – наземные, подземные, в атмосфере и под водой.

Ранее сообщалось, что в рф хотят отменить ратификацию Договора о запрете ядерных испытаний.

Отметим, что россия постоянно шантажирует ядерным оружием. Как известно, рф доставила в Беларусь первые ядерные боеголовки.

Между тем, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что "это средство ядерного сдерживания и средство повышения ставок".

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