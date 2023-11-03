Попытки москвы усилить ядерные риски - США раскритиковали выход рф из Договора о запрещении ядерных испытаний

Госдеп США называет отзыв россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний «шагом в неправильном направлении».

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Государственный департамент Соединенных Штатов Америки выразил обеспокоенность относительно решения россии об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и назвал этот шаг «значительным шагом в неправильном направлении». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, - сообщает «Голос Америки».

Блинкен подчеркнул, что такие действия россии только ослабляют доверие к международному режиму контроля над вооружениями и уводят мир дальше от достижения силы ДВЗЯИ, а не приближают к ней. Он также выразил благодарность другим странам, которые выразили свою обеспокоенность действиями рф в этом вопросе.

Госсекретарь подчеркнул безответственность заявлений российских властей относительно взрывных испытаний ядерного оружия и дератификации ДВЗЯИ.

«Это продолжает тревожные и ошибочные попытки москвы усилить ядерные риски и поднять напряженность, поскольку она ведет свою незаконную войну против Украины», - отметил Блинкен.

Он также подчеркнул, что Вашингтон остается преданным достижению вступления в силу ДВЗЯИ и подтверждает свою приверженность мораторию на испытания ядерных взрывов нулевой мощности, который действует в течение 30 лет.

Напомним, что 2 ноября российский диктатор путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний имеет целью запрет всех ядерных взрывов, независимо от их назначения - будь то военные или гражданские. К этому моменту ДВЗЯИ был подписан 187 странами и ратифицирован 178. Чтобы договор вступил в силу, его должны ратифицировать все участники.

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