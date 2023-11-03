Основателя криптобиржи FTX Сэма Бенкммана-Фрида признали виновным в многомиллиардном мошенничестве

Сэм Бенкмен-Фрид, обвиняемый по семи пунктам, в частности, в мошенничестве с обанкротившейся криптобиржей FTX, признан виновным.

Источник фото: hashtelegraph.com

Основатель криптобиржи FTX Сэм Бенкммана-Фрид был признан виновным в мошенничестве по версии прокуратуры, теперь ему грозят десятилетия заключения. Такое решение было принято присяжными федерального суда Манхэттена, - сообщает Reuters.

По данным прокуратуры, основатель криптобиржи незаконно завладел 8 миллиардами долларов, которые принадлежали клиентам биржи.

В целом он был обвинен по семи пунктам:

- Два обвинения в мошенничестве с использованием средств связи.

- Два обвинения в сговоре с целью мошенничества с использованием средств связи.

- Одно обвинение в отмывании денег.

- Обвинение в сговоре с целью совершения товарного мошенничества.

- Обвинение в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами.

- Обвинение в сговоре с целью обмана США и совершения нарушений в финансировании избирательных кампаний.

Несмотря на это, он отказался признать свою вину. Судья назначил оглашение приговора на 28 марта 2024 года.

Криптобиржа FTX, основанная Бенкманом-Фридом в 2019 году, в начале 2022 года оценивалась в 32 миллиарда долларов. Однако после расследования журналистов в ноябре 2022 года, которое раскрыло финансовые трудности компании, инвесторы начали массово выводить свои средства с биржи.

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance рассматривала возможность приобретения FTX, но отказалась от этого после проверки финансового состояния биржи. В результате этих трудностей FTX объявила о банкротстве, и Сэм Бенкман-Фрид ушел в отставку с должности генерального директора.

В декабре 2022 года на Багамских островах Сэма Бенкмана-Фрида арестовали, и его обвиняют в незаконном использовании миллиардов долларов, принадлежавших клиентам биржи, для поддержки своего криптофонда Alameda Research и влияния на государственную политику США.

По результатам четвергового судебного решения, Бенкман-Фрид признан виновным во всех этих обвинениях в мошенничестве и заговоре.

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