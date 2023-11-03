Ошибка в работе Государственного реестра вещных прав: что происходит

ГП «НАИС» предупреждает об ошибках в ГРВП из-за обновления Google Chrome.

Государственное предприятие «Национальные информационные системы» сообщает о поступлении значительного количества жалоб от пользователей, которые сталкиваются с ошибками, в частности, «Open database is not defined» и подобными.

Отмечается, что эти ошибки возникли в связи с недавним обновлением браузера Google Chrome до версии 119, которое прекратило поддержку технологии WebSQL, которая используется в работе программного обеспечения Государственного реестра прав на недвижимое имущество (ГРРП).

ГП «НАИС» сейчас активно работает над решением этой ситуации и планирует в ближайшее время выпустить обновление ГРРП, которое устранит описанные ошибки и обеспечит корректную работу сервиса в браузере Google Chrome.

Однако для пользователей, которые временно не могут использовать ГРРП в браузере Google Chrome, есть возможность воспользоваться другим браузером для получения доступа к необходимым услугам.

Администрация ГП «НАИС» приносит извинения за временные неудобства и выражает благодарность пользователям за понимание и терпимость.

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