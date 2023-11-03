Подсистему видеоконференцсвязи обновили: что изменилось

В подсистеме видеоконференцсвязи был реализован ряд функций и исправлены некоторые ошибки.

Государственное предприятие «Информационные судебные системы» сообщило об обновлении подсистемы видеоконференцсвязи.

Реализовано

Для организатора:

- создание конференции с бронированием на основе текущей в разделе «Мои конференции». В текущую конференцию с текущей переносятся все заполненные поля из вкладки «Параметры» и все участники;

- доработан мобильный интерфейс (выбор периода бронирования в календаре) с целью возможности бронирования со смартфона;

- Запрет корректировки даты и времени плановой конференции с бронированием на странице конференции в связи с тем, что такие корректировки не отображаются в календаре бронирования.

Исправлено

Некорректно отображение информации при использовании фильтра в служебном кабинете администратора.

Ошибку при редактировании роли администратора организации. В некоторых случаях могли исчезать его права при редактировании его профиля.

Возможность администратору организации, у которого есть еще права общего администратора, изменять организатора плановых конференций (до этого нужно было убирать права общего администратора, чтобы изменить организатора плановой конференции).

Ошибка, которая иногда возникала при фильтрации в служебном кабинете на вкладке «Видеоконференции»

Убрано отображение в протоколе ошибки №713, так как она логируется исключительно для анализа возможных сбоев.

При создании конференции на основе текущей не отрабатывал функционал «Сразу на трибуну» (исправлен хотфиксом 23.10.2023).

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