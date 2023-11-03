«Це аксіома» – воювати чи служити доведеться всім українцям, – Данілов

Українці мають готуватися воювати, не всі можуть брати зброю в руки, проте кожен може зробити свій внесок – секретар РНБО Олексій Данілов.

Джерело фото: РНБО

росія продовжує вести війну, і всі українці мають бути готовими захищати свою країну, – заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв’ю для Liga.net.

«Це аксіома, і не треба цьому дивуватися. Ми знаходимося в доволі складному світі, коли маємо захищати свою країну, маючи божевільного сусіда. Навіть коли відбудеться фрагментація росії, ми маємо бути готові. А фрагментація росії відбудеться обов'язково за нашого життя», – сказав секретар РНБО.

Він також зазначив, що мобілізація в Україні розпочалася 24 лютого 2022 року і не припинялася до цього часу. Уряд України не приховує цього факту, відмінно від росії, яка не визнає своєї участі у війні.

Данілов зазначив, що не всі громадяни можуть брати зброю в руки і воювати, але кожен може зробити свій внесок у підтримку країни та її армії.

Данілов наголосив на важливості отримання сучасних засобів ураження та допомоги від партнерів, оскільки лише залишатися за лінією фронту буде надзвичайно важко. У цьому контексті, Україна отримує сучасну зброю, таку як ATACMS та SCALP, які є набагато ефективнішими у сучасних умовах війни.

«Коли ви користуєтесь сучасною зброєю – вік не має значення. Уявлення, що в ЗСУ всі мають бути молоді – трошки скривлене», – підкреслив секретар Ради національної безпеки та оборони.

Нагадаємо, питання зниження граничного віку призову на військову службу до 25 років ще не отримало остаточного затвердження від Президента України Володимира Зеленського.

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