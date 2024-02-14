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Нацгвардия сможет применять наручники, резиновые и пластиковые дубинки, электрошокеры и другие средства, - Верховная Рада рассмотрит законопроект

Парламентский Комитет рекомендовал к одобрению законопроект, согласно которому военнослужащие Национальной гвардии наделят правом применять средства принудительной остановки автомобиля, водитель которого не выполнил законные требования военнослужащего или пытается избежать прохождения контроля на КПП.

Правительство разрешило Минобороны делегировать другим государственным заказчикам в сфере обороны осуществление закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения

По словам представителя Правительства в парламенте, это сделано для ускорения процедур.

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  1. В Украине

Начала работу коалиция ПВО и коалиция дронов, - Рустем Умеров рассказал детали

20:52, 14 февраля 2024
Министр обороны подвел итоги очередного заседания в формате «Рамштайн».
Начала работу коалиция ПВО и коалиция дронов, - Рустем Умеров рассказал детали
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Министр обороны Рустем Умеров рассказал о результатах 19 заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины. Он отметил, что уже начала работу коалиция ПВО и коалиция дронов

«Провели плодотворные переговоры в рамках Коалиции способностей.

ПВО. Усиливаем нашу противовоздушную оборону как системами, так и ракетами к ним. Официально приступила к работе коалиция Коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны. 15 стран уже присоединились. Благодарен Германии, Франции и США за лидерство.

Артиллерийские системы и снаряды — в повестке дня. В частности, совместное производство. Работаем над этим, уже есть результаты.

F16. Следуем по графику в рамках всех договоренностей с партнерами.

Дроны. Будет больше. Усиливаем взаимодействие с партнерами по вопросу беспилотных систем. Сегодня официально запустили работу Коалиции дронов. Уже восемь стран присоединились – Швеция, Британия, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия.

Благодарен Латвии за лидерство.

Разминирование. 20 стран официально присоединились. Благодарен Литве за лидерство.

Отдельная благодарность Соединенным Штатам и министру обороны Ллойду Остину, председательствовавшему на заседании.

Поддержка партнеров есть. Работаем, чтобы выбить россиян с наших территорий как на земле, так и в море и на небе», — рассказал Умеров.

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