Начала работу коалиция ПВО и коалиция дронов, - Рустем Умеров рассказал детали

Министр обороны подвел итоги очередного заседания в формате «Рамштайн».

Министр обороны Рустем Умеров рассказал о результатах 19 заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины. Он отметил, что уже начала работу коалиция ПВО и коалиция дронов

«Провели плодотворные переговоры в рамках Коалиции способностей.

ПВО. Усиливаем нашу противовоздушную оборону как системами, так и ракетами к ним. Официально приступила к работе коалиция Коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны. 15 стран уже присоединились. Благодарен Германии, Франции и США за лидерство.

Артиллерийские системы и снаряды — в повестке дня. В частности, совместное производство. Работаем над этим, уже есть результаты.

F16. Следуем по графику в рамках всех договоренностей с партнерами.

Дроны. Будет больше. Усиливаем взаимодействие с партнерами по вопросу беспилотных систем. Сегодня официально запустили работу Коалиции дронов. Уже восемь стран присоединились – Швеция, Британия, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия.

Благодарен Латвии за лидерство.

Разминирование. 20 стран официально присоединились. Благодарен Литве за лидерство.

Отдельная благодарность Соединенным Штатам и министру обороны Ллойду Остину, председательствовавшему на заседании.

Поддержка партнеров есть. Работаем, чтобы выбить россиян с наших территорий как на земле, так и в море и на небе», — рассказал Умеров.

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