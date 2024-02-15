Наркозависимый вызвал полицию и демонстративно разбил автомобиль Tesla: что решил суд

Московский районный суд города Харькова привлек к ответственности местного жителя, который без всяких причин разбил на харьковской Салтовке автомобиль Tesla Model S.
Как отмечено в материалах дела, житель Харькова Станислав Ф. днем 10 октября 2023 года увидел автомобиль Tesla Model S, стоявший возле одного из домов.
По не совсем понятным причинам, Ф. решил разбить автомобиль.
Он зашел в магазин по продаже алкогольных напитков, который находился рядом, где попросил у знакомой, работающей там продавцом, молоток или топор, чтобы разбить автомобиль.
Когда продавец отказалась предоставить ему молоток или топор, Ф. попросил у нее мобильный телефон, по которому позвонил в полицию.
Ф. сообщил полицейским, что хочет совершить особо тяжкое уголовное правонарушение, а после этого покинул магазин и направился к автомобилю Tesla.
Несмотря на находившихся недалеко от места событий других людей, Ф. поднял с земли камень и разбил стекло передней пассажирской двери Tesla. Затем Ф. бросил камень в капот автомобиля, в результате чего автомобиль получил царапины.
Хотя проходившие рядом граждане просили Ф. успокоиться, он все же залез на крышу автомобиля и начал прыгать на крыше Tesla. Напоследок Ф. разбил сдвижное стекло крыши автомобиля.
Погром автомобиля Ф. прекратил только после того, как его заметил проезжавший рядом с местом инцидента экипаж патрульной полиции.
В общей сложности Ф. крушил Tesla в течение почти 10 минут. За это время он нанес владельцу автомобиля, согласно выводам экспертизы, ущерб почти на 50,5 тыс. гривен.
Действия Ф. были квалифицированы по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса, которая относится к уголовным проступкам. Мера пресечения Ф. не избиралась.
Свою вину Ф. не отрицал и согласился на признание вины.
Вместе с тем, оказалось, что Ф. является не только официально безработным, но и с 2015 года состоит на учете у нарколога, как лицо, зависимое от опиоидов. Также он неоднократно лечился в психиатрической больнице, имеет хроническое психическое заболевание и зависит еще и от алкоголя.
Впрочем, согласно заключению судебно-психиатрического эксперта, Ф. все же «может осознавать свои действия и руководить ими» и не нуждается в применении «принудительных мер медицинского характера».
Определяя наказание для Ф., суд учел как его искреннее раскаяние, так и принципы законности и гуманизма. К тому же Ф. заявил, что сможет уплатить штраф в размере именно 17 тыс. гривен.
Таким образом, суд признал Ф. виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1. ст. 296 УК и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 17 тыс. гривен
Кроме того, суд установил Ф. рассрочку в выплате штрафа сроком на 12 месяцев, также установив конкретные сроки, в которые должны быть произведены выплаты.
Если же Ф. не будет соблюдать график выплат, ему будет изменено наказание на общественные работы или исправительные работы.
Также суд удовлетворил гражданский иск владельца Tesla к Ф. в размере 107,3 тысячи гривен.
Автор: Вячеслав Хрипун
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