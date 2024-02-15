Наркозависимый вызвал полицию и демонстративно разбил автомобиль Tesla: что решил суд

Суд взыскал с гражданина деньги за разбитый автомобиль, но гражданин безработный и имеет еще и психическое расстройство.

Московский районный суд города Харькова привлек к ответственности местного жителя, который без всяких причин разбил на харьковской Салтовке автомобиль Tesla Model S.

Как отмечено в материалах дела, житель Харькова Станислав Ф. днем ​​10 октября 2023 года увидел автомобиль Tesla Model S, стоявший возле одного из домов.

По не совсем понятным причинам, Ф. решил разбить автомобиль.

Он зашел в магазин по продаже алкогольных напитков, который находился рядом, где попросил у знакомой, работающей там продавцом, молоток или топор, чтобы разбить автомобиль.

Когда продавец отказалась предоставить ему молоток или топор, Ф. попросил у нее мобильный телефон, по которому позвонил в полицию.

Ф. сообщил полицейским, что хочет совершить особо тяжкое уголовное правонарушение, а после этого покинул магазин и направился к автомобилю Tesla.

Несмотря на находившихся недалеко от места событий других людей, Ф. поднял с земли камень и разбил стекло передней пассажирской двери Tesla. Затем Ф. бросил камень в капот автомобиля, в результате чего автомобиль получил царапины.

Хотя проходившие рядом граждане просили Ф. успокоиться, он все же залез на крышу автомобиля и начал прыгать на крыше Tesla. Напоследок Ф. разбил сдвижное стекло крыши автомобиля.

Погром автомобиля Ф. прекратил только после того, как его заметил проезжавший рядом с местом инцидента экипаж патрульной полиции.

В общей сложности Ф. крушил Tesla в течение почти 10 минут. За это время он нанес владельцу автомобиля, согласно выводам экспертизы, ущерб почти на 50,5 тыс. гривен.

Действия Ф. были квалифицированы по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса, которая относится к уголовным проступкам. Мера пресечения Ф. не избиралась.

Свою вину Ф. не отрицал и согласился на признание вины.

Вместе с тем, оказалось, что Ф. является не только официально безработным, но и с 2015 года состоит на учете у нарколога, как лицо, зависимое от опиоидов. Также он неоднократно лечился в психиатрической больнице, имеет хроническое психическое заболевание и зависит еще и от алкоголя.

Впрочем, согласно заключению судебно-психиатрического эксперта, Ф. все же «может осознавать свои действия и руководить ими» и не нуждается в применении «принудительных мер медицинского характера».

Определяя наказание для Ф., суд учел как его искреннее раскаяние, так и принципы законности и гуманизма. К тому же Ф. заявил, что сможет уплатить штраф в размере именно 17 тыс. гривен.

Таким образом, суд признал Ф. виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1. ст. 296 УК и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 17 тыс. гривен

Кроме того, суд установил Ф. рассрочку в выплате штрафа сроком на 12 месяцев, также установив конкретные сроки, в которые должны быть произведены выплаты.

Если же Ф. не будет соблюдать график выплат, ему будет изменено наказание на общественные работы или исправительные работы.

Также суд удовлетворил гражданский иск владельца Tesla к Ф. в размере 107,3 ​​тысячи гривен.

Автор: Вячеслав Хрипун

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