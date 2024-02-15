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Наркозалежний викликав поліцію і демонстративно розтрощив автомобіль Tesla: що вирішив суд

08:38, 15 лютого 2024
Суд стягнув з громадянина гроші за розбите авто, але він не працює та має ще й психічний розлад.
Наркозалежний викликав поліцію і демонстративно розтрощив автомобіль Tesla: що вирішив суд
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Московський районний суд міста Харкова притягнув до відповідальності місцевого мешканця, який без всяких причин розтрощив на харківський Салтівці автомобіль Tesla Model S.

Як зазначено у матеріалах справи, мешканець Харкова Станіслав Ф. вдень 10 жовтня 2023 року побачив автомобіль Tesla Model S, який стояв біля одного з будинків.

З не зовсім зрозумілих причин, Ф. вирішив розтрощити автомобіль.

Він зайшов у магазин з продажу алкогольних напоїв, який знаходився поруч, де попросив у знайомої, яка там працює продавцем, молоток або сокиру, щоб розбити автомобіль.

Коли продавець відмовилася надати йому молоток або сокиру, Ф. попросив у неї мобільний телефон, з якого подзвонив у поліцію.

Ф. повідомив поліцейським, що хоче вчинити особливе тяжке кримінальне правопорушення, а після цього залишив магазин і направився к автомобілю Tesla.

Не зважаючи на інших громадян, які перебували недалеко від місця подій, Ф. підняв з землі камінь та розбив скло передньої пасажирської двері Tesla. Потім Ф. кинув каміння в капот автомобіля, внаслідок чого він отримав подряпини.

Хоча громадяни, що проходили поруч, просили Ф. заспокоїтися, він все ж заліз на дах автомобіля і почав стрибати на даху Tesla. Наостанок Ф. розбив зсувне скло даху автомобіля.

Погром Ф. автомобіля припинив лише екіпаж патрульної поліції, який проїжджав поруч з місцем інциденту.

В цілому Ф. трощив Tesla протягом майже 10 хвилин. За цей час він наніс власнику автомобіля, згідно з висновками експертизи, збиток на майже 50,5 тис. гривень.

Дії Ф. були кваліфіковані за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу, яка відноситься до кримінальних проступків. Запобіжний захід Ф. не обирався.

Свою провину Ф. не заперечував та погодився на визнання винуватості.

Разом з тим, виявилося, що Ф. є не тільки офіційно безробітним, а ще й з 2015 року перебуває на обліку у нарколога, як особа, яка є залежною від опіоїдів. Також він неодноразово лікувався у психіатричній лікарні, має хронічне психічне захворіння та є залежним ще й від алкоголю.

Втім, згідно з висновком судово-психіатричного експерта, Ф. все ж «може усвідомлювати свої дії та керувати ними» і не потребує «застосування примусових заходів медичного характеру».

Визначаючи покарання для Ф., суд врахував як його щире каяття, так і засади законності та гуманізму. До того ж Ф. заявив, що зможе сплатити штраф у розмірі саме 17 тис. гривень.

Відтак, суд визнав Ф. винуватим у вчинені правопорушення, передбаченого ч. 1. ст. 296 КК та призначив йому покарання у виді штрафу у розмірі 17 тис. гривень.

Крім того, суд встановив Ф. розстрочку у виплаті штрафу строком на 12 місяців, також встановивши конкретні строки, в які мають бути здійснені виплати.

Якщо ж Ф. не буде дотримуватися графіку виплат, йому буде змінене покарання на громадські роботи або виправні роботи.

Також суд задовольнив цивільний позов власника Tesla к Ф. у розмірі 107, 3 тисяч гривень.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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