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Нацгвардія зможе застосовувати кайданки, гумові та пластикові кийки, електрошокери та інші засоби, - Верховна Рада розгляне законопроект

Парламентський Комітет рекомендував до схвалення законопроект, за яким військовослужбовців Національної гвардії наділять правом застосовувати засоби примусової зупинки автомобіля, водій якого не виконав законні вимоги військовослужбовця або намагається уникнути проходження контролю на КПП.

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  1. В Україні

Почала роботу коаліція ППО і коаліція дронів, — Рустем Умєров розповів деталі

20:52, 14 лютого 2024
Міністр оборони підбив підсумки «Рамштайну».
Почала роботу коаліція ППО і коаліція дронів, — Рустем Умєров розповів деталі
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Міністр оборони Рустем Умєров розповів про результати 19-го засідання Контактної групи з питань оборони України. Він зазначив, що вже почала роботу коаліція ППО і коаліція дронів

«Провели плідні перемовини в рамках Коаліції спроможностей.

ППО. Посилюємо нашу протиповітряну оборону, як системами, так і ракетами до них. Офіційно почала роботу коаліція Коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони. 15 країн вже приєднались. Вдячний Німеччині, Франції та США за лідерство.

Артилерійські системи і снаряди — на порядку денному. Зокрема, спільне виробництво. Працюємо над цим, вже є результати.

F16. Йдемо за графіком у рамках всіх домовленостей з партнерами.

Дрони. Буде більше. Посилюємо взаємодію з партнерами в питанні безпілотних систем. Сьогодні офіційно запустили роботу Коаліції дронів. Вже вісім країн приєднались — Швеція, Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія.

Вдячний Латвії за лідерство.

Розмінування. 20 країн офіційно приєднались. Вдячний Литві за лідерство. 

Окрема подяка Сполученим Штатам та Міністру оборони Ллойду Остіну, який головував на засіданні.

Підтримка партнерів є. Працюємо, щоб вибити росіян з наших територій — як на землі, так і в морі і на небі», — розповів Умєров.

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