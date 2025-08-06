В НАГС обнародовали словарь терминов реформы оплаты труда госслужащих

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы обнародовало словарь терминов реформы оплаты труда государственных служащих.
«Чтобы не блуждать в лабиринте новых терминов реформы — мы создали Словарь, который всё объясняет простым языком — без перегрузки, но по сути.
Это компактное, но исчерпывающее издание с согласованной терминологией, которое станет общим языком для всех, кто внедряет, исследует или наблюдает за реформой оплаты труда госслужащих», — заявили в НАГС.
В глоссарии можно найти:
▪️ что такое классификация должностей и грейд;
▪️ как формируется классификационный код;
▪️ какие критерии классификации должностей применяются;
▪️ как обеспечить справедливость и прозрачность системы.
«Глоссарий станет вашим GPS в реформе. И хоть там нет иллюстраций и мемов, он нужен, как утренний кофе — особенно тем, кто работает в госорганах или интересуется тем, как меняется государственная служба в Украине», — добавили в НАГС.
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