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В НАГС обнародовали словарь терминов реформы оплаты труда госслужащих

11:28, 6 августа 2025
В словаре можно найти: как формируется классификационный код, какие критерии классификации должностей применяются и как обеспечить справедливость и прозрачность системы.
В НАГС обнародовали словарь терминов реформы оплаты труда госслужащих
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Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы обнародовало словарь терминов реформы оплаты труда государственных служащих.

«Чтобы не блуждать в лабиринте новых терминов реформы — мы создали Словарь, который всё объясняет простым языком — без перегрузки, но по сути.

Это компактное, но исчерпывающее издание с согласованной терминологией, которое станет общим языком для всех, кто внедряет, исследует или наблюдает за реформой оплаты труда госслужащих», — заявили в НАГС.

В глоссарии можно найти:

▪️ что такое классификация должностей и грейд;

▪️ как формируется классификационный код;

▪️ какие критерии классификации должностей применяются;

▪️ как обеспечить справедливость и прозрачность системы.

«Глоссарий станет вашим GPS в реформе. И хоть там нет иллюстраций и мемов, он нужен, как утренний кофе — особенно тем, кто работает в госорганах или интересуется тем, как меняется государственная служба в Украине», — добавили в НАГС.

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госслужащие госслужба НАДС

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