Минфин США продолжит вводить санкции для ограничения незаконных доходов РФ — Скотт Бессент

Минфин США уже ввел санкции против более чем 115 лиц, организаций и судов, связанных с Ираном, некоторые из которых участвуют в перевозке российской нефти.

Фото из открытых источников

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Министерство финансов США будет и дальше вводить санкции, направленные на ограничение незаконных доходов России. Об этом заявил министр финансов Скотт Бессент на своей странице в соцсети X.

«Министерство финансов продолжит вводить и полностью исполнять наши санкции, чтобы ограничить незаконные доходы России», — отметил он.

По данным агентства Reuters, Минфин США уже ввел санкции против более 115 лиц, организаций и судов, связанных с Ираном, часть из которых задействована в транспортировке российской нефти.

Как сообщили источники из торговых кругов, по меньшей мере два танкера, загруженных российской нефтью и направлявшихся на нефтеперерабатывающие заводы в Индии, изменили курс из-за введения новых санкций США.

Кроме того, по данным источников, три судна — Aframaxes Tagor и Guanyin, а также Suezmax Tassos — должны были доставить российскую нефть в индийские порты в августе. Все три судна находятся под санкциями США, сообщает Reuters.

«Ужесточение западных санкций, направленных на сокращение доходов России от продажи нефти, которые, как предполагается, используются для финансирования войны против Украины, все больше сказывается на поставках российской нефти в Индию, которая закупает более трети необходимой ей нефти у России», — резюмировало агентство.

Ранее Сенат США отложил голосование за санкции против России.

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