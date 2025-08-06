Нацбанк смягчил валютные ограничения для бизнеса — что изменилось

Национальный банк ввел ряд мер по либерализации валютных ограничений.

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Национальный банк Украины смягчил отдельные валютные ограничения для бизнеса. Новый этап валютной либерализации разработан с учетом потребностей бизнеса — чтобы создать дополнительные возможности без чрезмерного давления на валютный рынок Украины, сообщили в НБУ.

Большинство изменений вступит в силу с 6 августа, а разрешение на возврат ошибочных переводов — с 7 августа.

Бизнес сможет репатриировать дивиденды за 2023 год

НБУ позволит предприятиям переводить за границу дивиденды за 2023 год в рамках общего лимита, который и далее составляет 1 млн евро в эквиваленте в месяц. Таким образом, у бизнеса появится возможность частично репатриировать дивиденды за период деятельности, начавшийся с 1 января 2023 года (а не с 1 января 2024 года, как это сейчас).

Расширяются возможности для хеджирования валютных рисков

НБУ продолжает реализацию мер из Концептуальной записки относительно определения подходов, условий и сроков восстановления функционирования рынка валютных производных финансовых инструментов, подготовленной в рамках программы с МВФ.

Во-первых, клиенты получат возможность осуществлять с банками операции по продаже иностранной валюты за гривны на условиях "форвард" без поставки базового актива (в настоящее время такие операции возможны только с поставкой базового актива).

Во-вторых, у клиентов-резидентов (юридических лиц и ФЛП) появится возможность покупать у банков иностранную валюту на условиях "форвард" с поставкой базового актива для хеджирования риска изменения курса иностранной валюты по операциям импорта товаров.

Банк сможет проводить такие операции только в пределах объема иностранной валюты, который он выкупит на условиях "форвард" у других клиентов (как с поставкой базового актива, так и без поставки), поэтому эти изменения не будут оказывать давления на валютный рынок.

Вносятся изменения в части переводов иностранной валюты за границу для повышения доверия к субъектам из Украины

НБУ позволит юридическим и физическим лицам возвращать ошибочно переведенные средства в иностранной валюте, которые были зачислены на счета клиентов. Заявка на возврат средств должна быть подана в течение трех рабочих дней с даты получения уведомления об ошибочном переводе средств в банк от банка-нерезидента.

Это должно способствовать повышению доверия к Украине со стороны нерезидентов и соблюдению требований платежного законодательства.

Во-вторых, резиденты – морские агенты получат возможность переводить средства за границу для возврата неиспользованных средств в иностранной валюте, полученных от судовладельцев-нерезидентов или других доверителей.

Это без давления на валютный рынок будет способствовать выполнению договорных обязательств морскими агентами, которые играют ключевую роль в координации мероприятий, связанных с обслуживанием иностранных судов в портах Украины.

Внедряются шаги для поддержки отечественной ювелирной отрасли

НБУ продолжает создавать условия для прозрачной деятельности отечественных предприятий ювелирной отрасли, учитывая, в частности, рост спроса на продукцию этой отрасли. С этой целью НБУ позволит юридическим лицам и ФЛП, осуществляющим хозяйственную деятельность в сфере продажи ювелирных изделий, покупать банковские металлы за безналичные гривны при соблюдении ряда условий.

В частности, предусмотрено, что:

объем покупки банковских металлов в гривневом эквиваленте за один календарный месяц не должен превышать 1/12 совокупного годового объема реализованных ювелирных изделий предприятием в розничной торговле за 2021 год;

основанием для покупки банковских металлов является наличие договора о передаче их производителю ювелирных изделий, а также документы, подтверждающие факт передачи купленных банковских металлов в предыдущие периоды.

Унифицируются подходы к регулированию внешних займов

Изменения касаются кредитов, предоставленных пулом иностранных кредиторов, в который входит международная финансовая организация (МФО). Предприятия получат возможность обслуживать и погашать такие кредиты не только в пользу МФО, но и в пользу других участников кредитного пула, если они являются первоклассными иностранными банками с рейтингом не ниже "A".

Кроме того, предусмотрено предоставление разрешения на перевод средств из Украины для удовлетворения регрессных требований иностранных гарантов, поручителей и страховщиков, которые уже выплатили обязательства резидента-заемщика по таким займам.

Подобные подходы уже применяются к кредитам, полученным при участии иностранных экспортно-кредитных агентств. Распространение их на займы, предоставляемые с участием МФО, упростит поиск партнеров и структурирование таких займов.

НБУ продолжает внедрение стимулирующей валютной либерализации

Во-первых, расширяется перечень операций, которые резиденты могут осуществлять сверх инвестиционного лимита, — к нему добавляется репатриация дивидендов.

Во-вторых, бизнес, который поддерживает ВСУ, получает право на дополнительные трансграничные переводы в пределах сумм, перечисленных на спецсчет НБУ.

Такие переводы можно использовать для:

оплаты старых импортных контрактов;

возврата предоплат нерезидентам;

погашения кредитов, полученных до июня 2023 года;

финансирования зарубежных подразделений;

репатриации дивидендов.

В-третьих, создаются условия для конверсии внешнего долга резидента во вклад нерезидента в уставный капитал украинской компании.

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