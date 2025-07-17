Верховний Суд: мораторій на штрафи НКРЕКП не діє на заборгованості, що виникли до воєнного стану

Верховний Суд наголосив: положення постанови НКРЕКП № 332 не мають зворотної дії в часі.

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Об’єднана палата Касаційного господарського суду Верховного Суду визначила, що дія мораторію на нарахування та стягнення штрафних санкцій, встановленого постановою НКРЕКП від 25 лютого 2022 року № 332, обмежується лише періодом воєнного стану та 30 днями після його припинення або скасування, а норма щодо зупинення нарахування та стягнення штрафних санкцій не містить вказівки про надання їй зворотної дії в часі, що дозволило б застосовувати її до порушень чи прострочень, що сталися в попередні періоди.

Це рішення ухвалено у справі № 908/948/23 за позовом НЕК «Укренерго» до публічного акціонерного товариства про стягнення заборгованості за врегулювання небалансів електричної енергії, пені, штрафів, 3% річних та інфляційних втрат.

Деталі справи

Спір виник у зв'язку з невиконанням відповідачем зобов'язань з оплати за договором про врегулювання небалансів електричної енергії, до якого ПАТ приєдналося, що підтверджується виставленими рахунками-фактурами, а також актами приймання-передачі електричної енергії та актами коригування, підписаними сторонами. Суму штрафних санкцій позивач нарахував за прострочення оплати двох коригуючих рахунків-фактур, які мали бути оплачені до 8 вересня 2021 року.

Перед Верховним Судом у цій справі постало питання, чи підлягають застосуванню приписи постанови НКРЕКП № 332 до вимоги про стягнення штрафних санкцій, нарахованих на зобов’язання, які виникли до введення воєнного стану.

Об’єднана палата КГС ВС врахувала, що положеннями підпункту 16 п. 1 постанови НКРЕКП № 332 чітко визначений період, на який поширюється дія цього положення, а саме на період дії в Україні воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення або скасування. Водночас у справі, що переглядається, спірні правовідносини виникли до введення воєнного стану.

ОП КГС ВС наголосила на тому, що норма щодо зупинення нарахування та стягнення штрафних санкцій до електропостачальників, передбачена постановою НКРЕКП № 332, не містить прямої вказівки про надання їй зворотної дії в часі, що дозволило б застосовувати її до початку запровадження воєнного стану, тобто на порушення чи прострочення, що сталися в попередні періоди.

Отже, з огляду на специфіку та спрямованість постанови НКРЕКП № 332 немає підстав для невиправданого розширення тлумачення цієї постанови щодо поширення її дії на правовідносини, які виникли в попередні періоди.

За таких обставин ОП КГС ВС відступила від висновків, що були викладені в постановах Верховного Суду, у яких мораторій поширювався на штрафні санкції, нараховані до введення воєнного стану. Натомість підтримала висновки, викладені в постановах Верховного Суду про непоширення такого мораторію щодо штрафних санкцій, право на нарахування яких виникло до введення воєнного стану.

Постанова ОП КГС ВС від 4 липня 2025 року у справі № 908/948/23.

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