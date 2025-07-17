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Володимир Зеленський анонсував перезавантаження сектору безпеки на 18 липня

17:13, 17 липня 2025
Президент Зеленський заявив, що 18 липня відбудеться переформатування сектору безпеки, а 21 липня – дипломатичної служби.
Володимир Зеленський анонсував перезавантаження сектору безпеки на 18 липня
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18 липня очікується переформатування сектору безпеки. Про це зазначив Президент Володимир Зеленський.

«Оновлення уряду України відбулось, і вже відсьогодні урядовцям варто починати виконувати визначені завдання. Дякую всім парламентарям, які підтримали кандидатури Прем’єр-міністра, віцепрем’єр-міністрів та міністрів.

Завтра продовжимо переформатуванням сектору безпеки. В понеділок оновимо корпус української дипломатії – разом із міністром закордонних справ готуємо відповідні зміни.

Також уже визначив порядок денний двох наступних засідань РНБО. Кожного дня потрібен результат для України», пояснив він.

Нагадаємо, що сектор безпеки в Україні включає в себе, крім Міністерства оборони та МВС, які 17 липня очолили відповідно Денис Шмигаль та Ігор Клименко, також Збройні Сили, СБУ, Національну гвардію, Національну поліцію, Державну прикордонну службу, ДСНС тощо.

Що стосується переформатування дипломатичної служби, анонсоване на 21 липня, то 17 липня Президент вже розкрив основу інтригу – хто стане наступним послом України у США замість Оксани Маркарової. Так, Зеленський призначив Ольгу Стефанішину Спецуповноваженою з питань розвитку співробітництва зі США. Вона буде виконувати ці обов’язки, доки тривають процедури погодження її кандидатури Білим домом.

Крім того, 17 липня Володимир Зеленський провів зустріч зі представником України при Євросоюзі Всеволодом Ченцовим. «Запросив його приїхати в Київ саме цими днями, у час зміни урядової конфігурації. Будемо зміцнювати наші кроки на євроінтеграційному напрямі», зазначив Президент.

Автор: Наталя Мамченко

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безпека Володимир Зеленський

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    д.ю.н, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри цивільного права #2 Національного юридичноно ун-ту ім.Ярослава Мудрого, член НКР при ВС